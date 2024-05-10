Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı yapan, 20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem Ankara Milletvekili olan Aksoy için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Aksoy'un naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek. Çorum'da 1950 yılında doğan Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu. Kaymakamlık yapan Aksoy, İçişleri Bakanlığında Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra Afyonkarahisar, Sivas ve Adana Valisi olarak atanan Aksoy, İçişleri Müsteşarı olarak görev yaptı. 20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem'de Ankara Milletvekili seçilen Aksoy, 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde de bulunan Aksoy, evli ve 2 çocuk babasıydı.

10.05.2024 10:41
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Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı yapan, 20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem Ankara Milletvekili olan Aksoy için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.
Aksoy'un naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

AFYON, SİVAS, ADANA VALİSİ

Çorum'da 1950 yılında doğan Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu.

Kaymakamlık yapan Aksoy, İçişleri Bakanlığında Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra Afyonkarahisar, Sivas ve Adana Valisi olarak atanan Aksoy, İçişleri Müsteşarı olarak görev yaptı.

20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem'de Ankara Milletvekili seçilen Aksoy, 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde de bulunan Aksoy, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sedat Bezmen: Adamdaki cv ye bak..mekanı cennet olsun 4 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla

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