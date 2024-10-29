Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı tüm yurtta törenlerle kutlanırken eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal bir paylaşım geldi.
25 ve 26. dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü resmi X hesabından "Kürdün inkarı ve imhası üzerine kurulmuş Cumhuriyet'iniz Cumhuriyet değildir" paylaşımında bulundu.
Encü'nün mesajına tepkiler art arda gelirken eski HDP'li vekil A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te grubundaki ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetmesinin ardından Kürtçe sözlerle Portekiz'i tebrik etmişti. Encü paylaşımında "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı - Son Dakika
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