Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı - Son Dakika
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Politika

Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Eski HDP\'li vekil Ferhat Encü\'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in 101. yılını kutlarken eski HDP'li vekilden skandal bir paylaşım geldi. 25 ve 26. dönem Şırnak Milletvekili Ferhat Encü "Kürdün inkarı ve imhası üzerine kurulmuş Cumhuriyet'iniz Cumhuriyet değildir" ifadelerini kullandı. Encü, A Milli Futbol Takımımızı 3-0 mağlup eden Portekiz'i yayınladığı Kürtçe mesajla tebrik etmiş ve tepkilerin odağına yerleşmişti.

29.10.2024 10:55
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı tüm yurtta törenlerle kutlanırken eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal bir paylaşım geldi.

HDP'Lİ İSİMDEN SKANDAL MESAJ

25 ve 26. dönem Şırnak Milletvekili olan Ferhat Encü resmi X hesabından "Kürdün inkarı ve imhası üzerine kurulmuş Cumhuriyet'iniz Cumhuriyet değildir" paylaşımında bulundu.

Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

YENİLDİĞİMİZ MAÇTA PORTEKİZ'İ TEBRİK ETMİŞTİ

Encü'nün mesajına tepkiler art arda gelirken eski HDP'li vekil A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te grubundaki ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetmesinin ardından Kürtçe sözlerle Portekiz'i tebrik etmişti. Encü paylaşımında "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullanmıştı.

Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

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Son Dakika Politika Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (66)

  • Volkan Küpe:
    bu o.c vatandaşlık tan atin 468 17 Yanıtla
    Ahmed Mehmed:
    Beyaz Toroslar dolaşmalı 2 1
  • Mehmet Yılmaz:
    şu adam nankör biri sorsan100 bin üzerinde emekli maaşı aliyordur 359 14 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    Mustafa Kemal in askerleriyiz . 248 95 Yanıtla
    Ali Kublay:
    Çok güldüm yasayasin kardes 2 1
  • Şehmus Aydın:
    p!ç 326 15 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Anormallik yok, köpeksiz köy bulmuşlar değneksiz geziyorlar. 289 16 Yanıtla
    Ahmed Mehmed:
    Helal garsaşıma 1 1
  • kadir kınay:
    Böyle vatan hainleriylr folu memeketim 252 11 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    HANGİ HAYAL ALEMİNDEN GELİYORSUNUZ..ÜLKEMİZİİN NASIL KURULDUĞUNU BİLMEYEN ..HATTA BİLMEK İSTEMEYEN KÖR CAHİL TÜRK ÜYLE ALEVİSİYLE KÜRDÜYLE SÜNNİSİYLE .TÜRKİYE BİR BÜTÜNDÜR .ASLA BU ÜLKEYİ BÖLEMEYECEKSİNİZ..İNADINA CUMHURİYET İNADINA ATATÜRK !!!!!!! 194 30 Yanıtla
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