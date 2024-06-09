Eskişehir'de Bulgaristan seçimleri için 4 bin çifte vatandaş oy kullanmaya başladı - Son Dakika
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Politika

Eskişehir'de Bulgaristan seçimleri için 4 bin çifte vatandaş oy kullanmaya başladı

Bulgaristan'da gerçekleşen parlamento seçimleri için Eskişehir'de yaşayan 4 bin çifte vatandaş, açılan 3 adet sandığa giderek oy kullanmaya başladı. Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan kimlikleri ile sandığa giderek elektronik ortamda oylarını kullanabiliyor. Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, Bulgaristan'daki kardeşlerine destek olduklarını belirterek, seçimlerin önemini vurguladı.

09.06.2024 09:53
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Bulgaristan'da gerçekleşen parlamento seçimleri için Eskişehir'de yaşayan 4 bin çifte vatandaş, açılan 3 adet sandığa giderek oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'da gerçekleşen parlamento seçimleri ve Avrupa Birliği parlamento seçimi için oy kullanma işlemleri bugün sabah saatlerinde başladı. Eskişehir'de yaşayan yaklaşık 4 bin çifte vatandaşın oy kullanması için de Odunpazarı ilçesinde 1, Tepebaşı ilçesinde 2 sandık açıldı. Bulgaristan kimlikleri ile sandığa giden çifte vatandaşlar, elektronik ortamda oylarını kullanabiliyor. Sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmak için Eskişehir'deki çifte vatandaşların sandık başına gitmeye başladığını belirten Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, "Türkiye genelinde bugün 166 tane sandık açıldı, Eskişehir'de de 3 tane sandığımız var" dedi.

"Bulgaristan'daki kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu onlara da hissettirmek istiyoruz"

Kullandıkları oylarla Bulgaristan'daki kardeşlerine destek olduklarını belirten Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bulgaristan parlamento seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Eskişehir'de yaşayan 4 bin civarında çifte vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Oy kullanma duyarlılığını göstermelerini bekliyoruz kendilerinden. Türkiye genelinde bugün 166 tane sandık açıldı. Eskişehir'de de 3 tane sandığımız var. Bu sandıklardan 1 tanesi Çankaya Mahallesi Plevne İdari Ortaokulu'nda, diğer 2 sandığımız Tepebaşı bölgesinde Şehit Subutay Alkan Ortaokulu'yla Ahmet Olcay İlköğretim Okulu'nda bulunuyor. Oy kullanma işlemleri devam edecek. Biz bu seçimleri oldukça fazla önemsiyoruz. Çünkü Bulgaristan'daki kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu onlara da hissettirmek istiyoruz. Bir yandan da geçmiş unutulmaz. Ancak biz geçmişe Bulgaristan'daki kardeşlerimizle birlikte tekrar el ele hep birlikte buradan Türkiye'den destekle yön vermek istiyoruz. Tabii ayrı bir önemi daha var bugünün. Avrupa Birliği parlamento seçimleri de gerçekleştiriliyor aynı zamanda. Bu anlamda buradan gidecek oyların da çok fazlasıyla önemi var. Çifte vatandaşlarımız aynı zamanda Avrupa Birliği parlamento seçimine de etkide ve katkıda bulunacak." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eskişehir'de Bulgaristan seçimleri için 4 bin çifte vatandaş oy kullanmaya başladı - Son Dakika

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