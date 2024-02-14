Facianın yaşandığı maden sahasıyla ilgili Binali Yıldırım'ı zora sokacak video - Son Dakika
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Politika

Facianın yaşandığı maden sahasıyla ilgili Binali Yıldırım'ı zora sokacak video

Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.

14.02.2024 09:29
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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde dün saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Heyelanda 9 işçi için arama çalışmaları devam ederken eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın facianın yaşandığı maden sahasıyla ilgili sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

"HER SÖYLENENE KULAK ASMAYIN" DEMİŞTİ

Bahsi geçen videoda İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri kara propaganda yapmakla suçlayan Yıldırım, "Burada bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğinin sebebi şu. Bir takım küçük menfaatlerine halel gelenler ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda İliç'e desteği var.İliç eski İliç değil. Erzincan'dan da daha ileriye gitti, gurur duyuyoruz. Her türlü tedbir alınıyor, denetlemeler yapılıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin her söylenene kulak asmamalarını ben özellikle rica ediyorum" ifadelerine yer vermişti.

"ÇEVRE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ AMA..."

Açıklamasının devamında bu madenin vatandaşların hayat standartlarını yükselttiğini belirten Yıldırım, şu ifadelere yer vermişti: "Vatandaşlarımızın ciddi anlamda hayat standardı yükseldi. Onları kaybetmenin bir anlamı yok. Dünyada altın madeni sadece orada yapılmıyor. Teknoloji bunların emniyet tedbirlerini almak için yeterli. Tabii ki çevre bizim için önemli ama bunu algı operasyonuyla kaynakları harekete geçirmemizi geciktirmek, engellemek… Bu da başka bir oyun. Buna da dikkat etmemiz lazım. Avrupalılar yıllarca bu yanlışı yaptılar sıra bizim kaynaklarımıza gelince böyle propagandalar maalesef oluyor."

OLAY YERİNE GELDİ: ŞARTLAR BİZDEN YANA DEĞİL

Öte yandan dün gece saatlerinde felaketin yaşandığı maden sahasına gelen Yıldırım, "Toprak altında 9 işçinin kaldığı değerlendiriyor. Bölge tamamen kontrol altına alındı. Termal cihazlarla aramalar yapılıyor. Bölge tamamen ışıklandırıldı. Toprak altında kalanlara ulaşmak için gereken her şey yapılıyor. Toprak kaymadan önce çalışanlar bölgeden uzaklaştırılmış. Yoksa milyon küpe varan kayan kültenin her yerinde takdir edersiniz aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç olarak çok kolay değildir" dedi.

Facianın yaşandığı maden sahasıyla ilgili Binali Yıldırım\'ı zora sokacak video

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Necati Kaya: Bunları görünce midem bulanıyor. 258 28 Yanıtla
  • salihb: Yıllardır çalışan maden . işletmenin önlemsiz ve fütursuzca çalışmasının sonucu bu. olan masum insanlara oluyor . O maden şirketini cezaya boğup elinden madeni almalıdır devlet. 166 7 Yanıtla
  • Pinokyo: Maden Çalıkların sürekli denetim yapılmamasının nedeni de bu neyi kimden alıyorsun:) 50 4
  • Selim Kayisi: Reisin neden Sisi ile buluştuğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Binali Yıldırım kaybetmiş. 37 5 Yanıtla
  • Osman Senel: Bunlar Binali gibiler milleti sevmez parayı sever 24 5 Yanıtla
  • side meister optik semih: İşin ucunda para para var ben açarım maden ocağını ölen öldüyüyle kalır 23 2 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu: Benimde senin gibilerin varlığı midemi bulandıroyor 0 0

Binali Yıldırım, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Facianın yaşandığı maden sahasıyla ilgili Binali Yıldırım'ı zora sokacak video - Son Dakika


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