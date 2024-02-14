Facianın yaşandığı maden sahasıyla ilgili Binali Yıldırım\'ı zora sokacak video

Politika

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde dün saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Heyelanda 9 işçi için arama çalışmaları devam ederken eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın facianın yaşandığı maden sahasıyla ilgili sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

"HER SÖYLENENE KULAK ASMAYIN" DEMİŞTİ

Bahsi geçen videoda İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri kara propaganda yapmakla suçlayan Yıldırım, "Burada bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğinin sebebi şu. Bir takım küçük menfaatlerine halel gelenler ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda İliç'e desteği var.İliç eski İliç değil. Erzincan'dan da daha ileriye gitti, gurur duyuyoruz. Her türlü tedbir alınıyor, denetlemeler yapılıyor. Bu konuda hemşehrilerimizin her söylenene kulak asmamalarını ben özellikle rica ediyorum" ifadelerine yer vermişti.

"ÇEVRE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ AMA..."

Açıklamasının devamında bu madenin vatandaşların hayat standartlarını yükselttiğini belirten Yıldırım, şu ifadelere yer vermişti: "Vatandaşlarımızın ciddi anlamda hayat standardı yükseldi. Onları kaybetmenin bir anlamı yok. Dünyada altın madeni sadece orada yapılmıyor. Teknoloji bunların emniyet tedbirlerini almak için yeterli. Tabii ki çevre bizim için önemli ama bunu algı operasyonuyla kaynakları harekete geçirmemizi geciktirmek, engellemek… Bu da başka bir oyun. Buna da dikkat etmemiz lazım. Avrupalılar yıllarca bu yanlışı yaptılar sıra bizim kaynaklarımıza gelince böyle propagandalar maalesef oluyor."

OLAY YERİNE GELDİ: ŞARTLAR BİZDEN YANA DEĞİL

Öte yandan dün gece saatlerinde felaketin yaşandığı maden sahasına gelen Yıldırım, "Toprak altında 9 işçinin kaldığı değerlendiriyor. Bölge tamamen kontrol altına alındı. Termal cihazlarla aramalar yapılıyor. Bölge tamamen ışıklandırıldı. Toprak altında kalanlara ulaşmak için gereken her şey yapılıyor. Toprak kaymadan önce çalışanlar bölgeden uzaklaştırılmış. Yoksa milyon küpe varan kayan kültenin her yerinde takdir edersiniz aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç olarak çok kolay değildir" dedi.