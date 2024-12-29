Fahiş Fiyatlara 10 Milyon TL Ceza

Politika

Ticaret Bakanlığı asgari ücret zammının açıklanmasından sonra fahiş fiyat uygulayan işletmelere 3 gün içerisinde 10 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının vatandaşlarımıza yansımaması, tüketicilerimizin herhangi bir menfaat ihlaline izin verecek bir fiille karşılaşmaması adına Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla 81 ilimizde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam edilmektedir. Bu kapsamda 25 Aralık 2024 tarihinden itibaren 81 ilimizde toplamda 4 bin 378 market denetlenmiş olup, 397 bin 198 denetlenen üründen 5 bin 125 tanesinde ihlal tespit edilmiştir. İhlal tespit edilen ürün kapsamında işletmelere toplamda 10 milyon 19 bin 801 TL idari para cezası uygulanmıştır. 25 Aralık 2024 tarihinden itibarıyla 3 günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 market ile İstanbul olurken, ikinci sırada 325 market ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 322 market denetimi ile Ankara ilimiz yer almıştır" denildi.

"Denetlenen ürün bakımından il üç sırayı ise Ankara 100 bin 600 ilk sırada yer alırken, 75 bin 125 ürün ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 54 bin 881 ürün denetimi İstanbul ilimiz yer almıştır. En çok ihlal tespit edilen ilk 3 ilimiz ise sırayla İstanbul 2 bin 123, Ankara bin 377 ve Elazığ 506 ihlal belirlenerek sıralanmıştır" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4 milyon 670 bin 600 TL ile İstanbul olurken, ikinci sırada 3 milyon 29 bin 400 TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211 bin 200 TL ile Bursa ilimiz yer almaktadır. Öte yandan, denetimler kapsamında 2 bin 668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlemler başlatılmış, bu firmalardan şüpheli işlemlere ilişkin savunma ve geçmişe yönelik 3 aylık faturalar talep edilmiştir. Yapılacak incelemeler sonucunda, hakkında fahiş fiyat artışı yaptığına yönelik yeterli somut veriler tespit edilen firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek olup, söz konusu Kurul tarafından bu firmalara 2024 yılı için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar, 2025 yılı için de 143 bin 930 TL'den 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar ceza uygulanabilecektir. Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle idari işlem başlatılan marketlerin 603 tanesi İstanbul ilimizde, 322 tanesi Ankara ilimizde ve 99 tanesi de İzmir ilimizde bulunmaktadır." - ANKARA