Fahiş Fiyatlara 10 Milyon TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fahiş Fiyatlara 10 Milyon TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası denetimlerde fahiş fiyat uygulayan işletmelere ceza kesti.

29.12.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı asgari ücret zammının açıklanmasından sonra fahiş fiyat uygulayan işletmelere 3 gün içerisinde 10 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının vatandaşlarımıza yansımaması, tüketicilerimizin herhangi bir menfaat ihlaline izin verecek bir fiille karşılaşmaması adına Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla 81 ilimizde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam edilmektedir. Bu kapsamda 25 Aralık 2024 tarihinden itibaren 81 ilimizde toplamda 4 bin 378 market denetlenmiş olup, 397 bin 198 denetlenen üründen 5 bin 125 tanesinde ihlal tespit edilmiştir. İhlal tespit edilen ürün kapsamında işletmelere toplamda 10 milyon 19 bin 801 TL idari para cezası uygulanmıştır. 25 Aralık 2024 tarihinden itibarıyla 3 günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 market ile İstanbul olurken, ikinci sırada 325 market ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 322 market denetimi ile Ankara ilimiz yer almıştır" denildi.

"Denetlenen ürün bakımından il üç sırayı ise Ankara 100 bin 600 ilk sırada yer alırken, 75 bin 125 ürün ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 54 bin 881 ürün denetimi İstanbul ilimiz yer almıştır. En çok ihlal tespit edilen ilk 3 ilimiz ise sırayla İstanbul 2 bin 123, Ankara bin 377 ve Elazığ 506 ihlal belirlenerek sıralanmıştır" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4 milyon 670 bin 600 TL ile İstanbul olurken, ikinci sırada 3 milyon 29 bin 400 TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211 bin 200 TL ile Bursa ilimiz yer almaktadır. Öte yandan, denetimler kapsamında 2 bin 668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlemler başlatılmış, bu firmalardan şüpheli işlemlere ilişkin savunma ve geçmişe yönelik 3 aylık faturalar talep edilmiştir. Yapılacak incelemeler sonucunda, hakkında fahiş fiyat artışı yaptığına yönelik yeterli somut veriler tespit edilen firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek olup, söz konusu Kurul tarafından bu firmalara 2024 yılı için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar, 2025 yılı için de 143 bin 930 TL'den 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar ceza uygulanabilecektir. Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle idari işlem başlatılan marketlerin 603 tanesi İstanbul ilimizde, 322 tanesi Ankara ilimizde ve 99 tanesi de İzmir ilimizde bulunmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Asgari Ücret, İstanbul, Politika, Ekonomi, ankara, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Fahiş Fiyatlara 10 Milyon TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
21:17 Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: Fahiş Fiyatlara 10 Milyon TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.