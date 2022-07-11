Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı - Son Dakika
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Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı

11.07.2022 14:54
Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı

Konya'da bir imamın, grev kararı alan sağlık çalışanlarını hedef gösteren sözleri sonrası hakkında soruşturma açılmıştı. İmamla ilgili ilk kez konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Olayı duyar duymaz hemen Diyanet İşleri Başkanı'nı aradım. Hemen bir müfettiş görevlendireceğini ve Konya'ya yollayacağını söyledi. Ardından Konya Valisi'ne aradım. O da içeriden bir soruşturma açtırdığını söyledi. Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, kan donduran cinayet sonrası Türk Tabipleri Birliği ülke genelinde 2 günlük grev kararı almıştı.

GREV YAPAN SAĞLIKÇILARI HEDEF GÖSTERDİ

Sağlık çalışanlarının başlattığı greve bazı kesimlerden eleştiriler yükselirken, Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın Cuma hutbesinde sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan sağlıkçıları hedef gösteren imam, bu tip girişimlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savunmuştu.

"ÖLDÜRMEZ MİSİN SEN, DÖVMEZ MİSİN?"

İmam ifadelerinde, "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetleri... Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen gittin grev sırasında hastaneden boş döndün, oğluna iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki git grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun." şeklinde konuşmuştu.

BAKAN KOCA: ŞÜPHE DUYARSAK BİZ DEVREYE GİRERİZ

Bu sözlerin ardından hakkında soruşturma açılan imamla ilgili ilk kez konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın yönelttiği soruya "Olayı duyar duymaz hemen Diyanet İşleri Başkanı'nı aradım. Hac'da, Arafat'da idi. Buna rağmen aradım. Gün içinde iki kez aradım üstelik. Hemen bir müfettiş görevlendireceğini ve Konya'ya yollayacağını söyledi. Ardından Konya Valisi'ni aradım. O da içeriden bir soruşturma açtırdığını söyledi. Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir. Savcılığa Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz" yanıtını verdi.

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