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Faruk Özlü yağmurlu havada tulum, davul ve zurnalarla karşılandı - Son Dakika
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Faruk Özlü yağmurlu havada tulum, davul ve zurnalarla karşılandı

Faruk Özlü yağmurlu havada tulum, davul ve zurnalarla karşılandı Yerel seçimlerde Düzce'den AK Parti Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul dönüşünde tulumlarla davul ve zurnalarla meşaleler eşliğinde karşılandı.

Faruk Özlü yağmurlu havada tulum, davul ve zurnalarla karşılandı
08.01.2024 - 00:41,
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Faruk Özlü yağmurlu havada tulum, davul ve zurnalarla karşılandı

DÜZCE - Yerel seçimlerde Düzce'den AK Parti Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul dönüşünde tulumlarla davul ve zurnalarla meşaleler eşliğinde karşılandı.

Yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayı olarak açıklanan mevcut belediye başkanı Faruk Özlü, İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. İsminin açıklanmasının ardından Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloüğlu ile birlikte İstanbul'dan Düzce'ye dönen Faruk Özlü için partililer yağmurlu havaya rağmen Anadolu otoyolu Gölyaka Gişelerinde karşılama yaptı. Partililerin yoğun tezahüratları eşliğinde Düzce'ye giren Özlü, Burada seçim otobüsüne binerek partilileri selamladı. Şehir merkezinde ise Faruk Özlü önce tulum çalınarak karşılandı. Partililerle burada bir süre sohbet eden Özlü daha sonra şehrin başka noktasında ise davul zurnalarla çalınan marşlar eşliğinde partililerle buluştu. Faruk Özlü, İstanbul dönüşünde son olarak ise AK Parti Düzce İl Başkanlığı binası önüne geldi.

"Biz günübirlik değil geleceği planlıyoruz"

AK Parti Düzce belediye başkan adayı Faruk Özlü, yaptığı konuşmasında geçen 5 yılı değerlendirerek gelecek dönemde yapmak istediklerini dile getirdi. Faruk özlü şöyle konuştu; "Cumhurbaşkanımızın, teşkilatlarımızın ve genel merkezimizin tyaptığı değerlendirmeler sonucunda Belediye Başkan Adaylığımı açıkladılar ve cumhurbaşkanımız benim bir dönem daha Düzce belediye başkanlığı yapmam konusunda bir irade beyan ettiler. Bizim siyaset yapma tarzımız eser ve hizmet siyasetidir. Biz günü birlik işlerle, günü kurtarmaya yönelik hiçbir iş yapmadık. Bu güne kadar hep kalıcı işler yaptık. Geçen 5 yılda Düzce'de yaptığımız işler, şehrin temel sorunlarını çözmeye yönelik oldu. Bundan sonraki 5 yılda da Düzce büyük bir sıçrama ve açılım yapacak. Önümüzdeki 5 yıl Düzce'nin sıçrama yapma zamanıdır."

"Faruk Özlü Düzce'ye level atlattı"

Milletvekili Ercan Öztürk ise konuşmasına; "Bizlere büyükşehirlerin bile alamadığı hizmetlere ulaştıran, Düzce'nin vizyonunu genişleten, Düzce'ye level atlatan Belediye başkan adayımız Faruk Özlü ile yola devam etmenin coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Faruk Özlü'yü sizlere emanet etti"

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu konuşmasında şunları söyledi, "Biz belediye başkanımızı İstanbul'dan aldık getirdik, Cumhurbaşkanımız Faruk özlü'yü sizlere emanet etti. Kendi ne değil kentine çalışan başkan, vizyonuyla, bakış açısıyla hizmetleriyle yaptıkları ortada. Yeni dönemde de üstüne koyarak devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA
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Faruk Özlü, İstanbul, AK Parti, Düzce, Politika, Son Dakika

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