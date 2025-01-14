Fatih Dönmez, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Oldu - Son Dakika
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Politika

Fatih Dönmez, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Oldu

Fatih Dönmez, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Oldu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı olarak, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi konusunda önceliklerinin etik ve sosyal sorumlulukları göz önünde bulundurmak olduğunu belirtti.

14.01.2025 18:38  Güncelleme: 18:40
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı seçildi. Dönmez, "Ülkemizin, dijital Türkiye vizyonu ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimize büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inandığım komisyonumuz ile birlikte yapay zeka sisteminin ortak değerlerimize uygun olarak geliştirilmesi ve işletilmesi en büyük öncelik ve sorumluluğumuzdur" dedi.

Yapay zeka kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Toplantıda yapılan oylamada komisyon başkanlığına Fatih Dönmez seçildi. Başkanvekili, sözcü ve katip de ilk toplantıda belirlendi.

'YAPAY ZEKA İNSANLIĞIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN BİR GÜÇTÜR'

Komisyon Başkanı Dönmez, komisyon ile birlikte Türkiye için çok kıymetli bir adım attıklarını belirterek, "Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesi ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurduğumuz komisyon, yapay zekanın artık sadece bir teknoloji değil, insanlığın geleceğini şekillendiren bir güçtür. Yapay zeka; sağlık, eğitim, tarım, enerji, hukuk ve ulaşımdan çevreye kadar pek çok sektörde hayatımıza dokunan çözümler sunuyor. Komisyon üyeleri olarak inşallah bu sorumlulukların bilinciyle, titizlikle çalışmalarımıza başlamış oluyoruz" dedi.

Yapay zekanın toplumsal bir dönüşüm aracı olduğunu aktaran Dönmez, yapay zeka programlarının fırsatlarıyla birlikte riskler de barındırdığına işaret etti. Dönmez, "Günümüzde algoritmik ayrımcılık, veri gizliliği ihlalleri, iş gücü kaybı ve etik sorunlar gibi ciddi konular da tartışılmaktadır. Bu tartışmaların odağında attığımız adımı çok kıymetli buluyorum. Yapay zeka teknolojileri yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını kökten değiştirecek bir güç olarak görünüyor. Bizler bu değişime hazır olmak ve geleceği şekillendirmek için proaktif bir yaklaşım sergilemek durumundayız. Komisyonumuz sadece bu teknolojilerin düzenlenmesi için değil, aynı zamanda ülkemizin bu alandaki gelişimini sağlamlaştırmak adına atılan büyük bir adımdır. Ülkemizin, dijital Türkiye vizyonu ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimize büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inandığım komisyonumuz ile birlikte yapay zeka sisteminin ortak değerlerimize uygun olarak geliştirilmesi ve işletilmesi en büyük öncelik ve sorumluluğumuzdur. Bununla birlikte çalışmalarımızda bu teknolojinin beraberinde getirdiği; etik, sosyal ve ekonomik sorumlulukları da göz ardı edemeyiz. Komisyon olarak bizler, bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek yapay zekanın insanlığa fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve uygulanması için politika önerileri oluşturacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKA ALANINDA LİDER ÜLKELER ARASINA GİRMESİ HEDEFLENMEKTEDİR'

Dönmez, komisyon çalışmaları sırasında bilimsel verileri ve toplumsal beklentileri dikkate alacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın yapay zeka teknolojileri hakkında bilinçlendirilmesi ve bu teknolojinin günlük hayatımızda nasıl çalıştığını doğru bir şekilde anlatılması önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Bu noktada her bir üyemizin bilgi ve tecrübesiyle bu sürece katkı sağlayacağına olan inancım tamdır. Geliştireceğimiz politikaların daha kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde olacağız. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve vatandaşlarımızla birlikte yapay zekanın geleceğini insanlık yararına yönlendirecek çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hukuk, enerji, eğitim, ekonomi, ulaşım, sağlık ve tarım sektörleri gibi birçok branşta ciddi pay sahibi olacak yapay zeka teknolojisinde, komisyon olarak unutmamalıyız ki, hepimizin ortak amacı yalnızca bugünü değil, geleceği inşa etmektir. Hep birlikte bilimle, adaletle ve toplumsal duyarlılıkla şekillenen yapay zeka ekosistemi yaratacağımıza yürekten inanıyoruz. Avrupa, Amerika, Çin başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yapay zekanın yasal çerçevesini oluşturmak üzere çalışmalar sürerken Türkiye adına Meclis'in atmış olduğu bu adım komisyonumuzun yalnızca ülkemizin değil, bölgeyi ve dünyayı etkileyen bir teknoloji politikası oluşturarak Türkiye'yi yapay zeka alanında diğer ülkelerle rekabet edecek konuma taşımayı hatta lider ülkeler arasında olmayı hedeflemektedir. "

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Fatih Dönmez, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Oldu - Son Dakika

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