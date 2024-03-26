Fatih Erbakan: "(Abdurrahman Akyüz) Kendisinin böyle bir karar alma yetkisi yok" - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: "(Abdurrahman Akyüz) Kendisinin böyle bir karar alma yetkisi yok"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hakkında disiplin soruşturması başlatılan partisinin MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'e ilişkin, "Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok" dedi. Erbakan, Sincan'da pazarcı esnafını ziyaret etti.

26.03.2024 21:27  Güncelleme: 21:28
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Fatih Erbakan: "(Abdurrahman Akyüz) Kendisinin böyle bir karar alma yetkisi yok"

Erbakan, Sincan'da pazarcı esnafını ziyaret etti

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hakkında disiplin soruşturması başlatılan partisinin MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'e ilişkin, "Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine için çalışmalarını devam ettiriyor. Ankara'nın Sincan ilçesine gelen Erbakan Osmanlı Pazar alanını ziyaret etti. Erbakan'a partisinin ABB adayı Suat Kılıç da eşlik etti.

"Kendisinin böyle bir karar alma yetkisi yok"

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum için destek verilmesi gerektiğini söyleyen ve bu nedenle hakkında disiplin soruşturması başlatılan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz için şunları kaydetti:

"Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok. Onun bu açıklamalarından sonra genel merkezimiz gerekli açıklamaları yaptı. Bizim İstanbul'da adayımız Mehmet Altınöz'dür ve kesinlikle çekilme gibi bir durum söz konusu değil."

"Seçim gelmeden bir hafta öncesinde 500 bini aştık

Partisinin kitlesini arttırmayı amaçladıklarını belirten Erbakan, "Seçmenlere ulaşmak, oy oranımızı arttırmak ve üye sayımızı arttırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Milletimizin de bu noktada çok büyük bir teveccühü olduğunu meydanlarda görüyoruz. Hem anketlerde hem de üye sayımızda görüyoruz. Seçim gününe kadar 500 bin hedefine ulaşma hedefini ortaya koymuştuk ama daha seçim gelmeden bir hafta öncesinde 500 bini aştık. Bu hızla gidersek inşallah bir milyona da birkaç ay içerisinde ulaşacağız" diye konuştu.

"2028'de Milli Görüş'ün iktidar olması lazım"

Partisinin hedeflerini de açıklayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, ardından 2028 seçimlerinde de Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşımak ki ekonomik krizden, adaletsizlikten, geçim derdinden bunalan insanlarımızı kurtaralım. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Yemen'de, Filistin'de sıkıntı yaşayan, zulme uğrayan, kurtaralım. Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi hayata geçirelim ve tabii ki adil bir dünyayı kurabilelim. Bunların olabilmesi için 2028'de Milli Görüş'ün iktidar olması lazım."

"Siyonist rejim ile ticaret yapmamız akıl alacak durum değil"

Türk şirketlerinin İsrail'e yaptığı ihracata ve ticari ilişkilere değinin Erbakan, "Bütün dünyada adaleti tesis etmiş 6 asırlık ecdadın torunları olarak bizim bugün katil siyonist rejime bu ürünleri göndermemiz, ticaret yapmamız, gerçekten de akıl alacak bir durum değil. Bu yanlıştan, bu ayıptan, bu felaketten acilen dönülmesi, bu ticaretin ve ihracatın bir an önce durdurulması gerekir. Bu olmazsa buradaki mazlumların ahırından ve bu işin vebalinden dünyada da ahirette de yetki sahibi olanlar kurtulamazlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Sincan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: '(Abdurrahman Akyüz) Kendisinin böyle bir karar alma yetkisi yok' - Son Dakika

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