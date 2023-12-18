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Fatih Erbakan: Büyükşehir ve bazı iştirakleri istediğimiz iddiaları gerçek dışı - Son Dakika
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Fatih Erbakan: Büyükşehir ve bazı iştirakleri istediğimiz iddiaları gerçek dışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sayın Cumhurbaşkanımızla İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), belediyenin işlettiği lokantaları masaya yatırıp da bir pazarlık yapmamız söz konusu olamaz.

Fatih Erbakan: Büyükşehir ve bazı iştirakleri istediğimiz iddiaları gerçek dışı
18.12.2023 - 12:14,
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sayın Cumhurbaşkanımızla İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), belediyenin işlettiği lokantaları masaya yatırıp da bir pazarlık yapmamız söz konusu olamaz. Hiçbir yetkilimiz de AK Partili yetkililerle ittifaka yönelik hiçbir temasta bulunmadı. Dolayısıyla kamuoyunda ortaya atılan iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Malatya, Bursa Büyükşehirlerini istediğimiz hatta İstanbul Büyükşehir'in bazı iştiraklerini istediğimiz iddialarını açık bir şekilde net bir şekilde reddediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında büyükşehir belediye ve belediye şirketlerinde yönetim hakkı istedikleri iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, ittifak ihtimali olursa bile 3 büyükşehir çerçevesinde olabileceğini, geri kalan tüm il ve ilçelerde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla 45-50 dakikalık bir görüşmede Gazze ve ülke gündemi ile birlikte yerel seçime yönelik iş birliğini de konuştuk. Ancak bizim bu görüşmede Malatya, Bursa Büyükşehirlerini istediğimiz hatta İstanbul Büyükşehir'in bazı iştiraklerini istediğimiz iddialarını açık bir şekilde net bir şekilde reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), belediyenin işlettiği lokantaları masaya yatırıp da bir pazarlık yapmamız söz konusu olamaz. Hiçbir yetkilimiz de AK Partili yetkililerle ittifaka yönelik hiçbir temasta bulunmadı. Dolayısıyla kamuoyunda ortaya atılan iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Biz bugüne kadar 150 belediye başkan adayımızı ilan ettik bu açıkladığımız adaylardan da geri dönüş olması mümkün değil. Başından beri de söylediğimiz gibi bir ittifak söz konusu olursa sadece İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir bazında olabilir. Diğer il ve ilçelerde biz kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Teşkilatlarımız da yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar kritik olmadığı görüşündeler. Yetkili kurullarımızla istişare ederek kararımızı önümüzdeki günlerde vereceğiz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DEM PARTİSİ'Nİ ZİYARETİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önce şehit cenazesine katılıp daha sonra Dem Partisi'ni ziyaret etmesine tepki gösteren Erbakan, "Biz de mecliste şahit oluyoruz bu olaylara. Söz konusu partinin milletvekilleri 'Sayın Öcalan' diyerek konuşma yapıyorlar meclis kürsüsünde. Bu tabi son derece üzücüdür. Biz bu partiyi ve ideolojisini, siyasi düşüncesini siyaseten mağlup etmemiz gerektiğini söyledik. Bunların partilerini kapattığımız zaman yenisini açıyorlar. Hatta kapanmadan yenisi zaten hazır oluyor. ve bunlar daha çok taraftar toplamalarına da neden oluyor çünkü mağduriyet durumu ortaya çıkıyor. O halde bizim Doğu'ya ve Güney Doğu'ya yönelerek onları bizim siyaseten mağlup etmemiz lazım. Orası Hz. Ömer döneminde İslam ile müşerref olmuş ve Anadolu'nun diğer bölgelerinden dört asır önce Müslüman olmuş ve gerçekten çok kıymetli İslam ile yoğrulmuş hocaların yetiştiği bir bölge. Ama orada bir dejenerasyona ve bozulmaya yol açtılar. Orada özellikle gençler üzerinde bu ideolojilerin etkisinde kalmaması için mutlaka mücadele edilmesi lazım. Hem STK'la ile hem eğitim ile hem de siyasi olarak bizim üzerimize çok büyük görev düşüyor. Milletin teveccühüne ulaşamamalarını ve oradan oy alamamalarını sağlayacak çalışmaları yapmamız lazım. Yoksa tabi kınıyoruz, ayıplıyoruz, şaşırıyoruz ama asıl olarak bu bataklığın kurtarılması lazım. O yüzden bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bunlara malzeme olabilecek şekilde bir neslin yetiştirilmemesi için mücadele vermek gerekiyor" dedi.

Yeniden Refah Partili milletvekillerinin geçtiğimiz günlerde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretini de değerlendiren Erbakan, ziyaret nezaket çerçevesinde gerçekleştiğini, siyasete yönelik bir ziyaretin muhatabının partinin Genel Başkanı Özgür Özel'in olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA
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Fatih Erbakan, Refah Partisi, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Büyükşehir ve bazı iştirakleri istediğimiz iddiaları gerçek dışı - Son Dakika


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