Fatih Erbakan\'dan çok konuşulacak çıkış: İstanbul\'da İmamoğlu, Ankara\'da Yavaş kazanır

Politika

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hem olumsuz sonuçlanan ittifak süreci hem de seçim sonuçlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BİZE 2-3 BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ TEKLİF ETTİLER"

Gazeteci Murat Yetkin'e açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, "Görüşmeler neden kesildi?" sorusuna "Bize AK Parti il ve ilçe adaylıkları ilan edildiği gerekçesiyle değiştiremeyeceklerini beyan ettiler. Oysa biz 14 Mayıs öncesinde, Cumhur İttifakı çerçevesinde anlaşmamız çerçevesinde Cumhurbaşkanı adaylığımızdan vaz geçmiştik. Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 belediye meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs'ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin 'yüzü suyu hürmetine' aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik. Üstelik tabanımızda AK Parti'yle yerel seçimlerde işbirliği yapmamıza destek de yok, hatta 14 Mayıs nedeniyle tepki var. Biz de bu durumda İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarımızı ilan ettik" yanıtını verdi.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TAHMİNİ BOMBA

Seçim sonuçlarına ilişkin de çarpıcı tespitlerde bulunan Erbakan, "Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum'un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor. Bizim değerlendirmemiz de İstanbul'da Ekrem Bey'in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk'e kadar hep Eyüp. Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi" dedi.