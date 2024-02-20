Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak çıkış: İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş kazanır - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak çıkış: İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş kazanır

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimler öncesinde aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin seçimlerden çekilmeyeceğini belirten Erbakan, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanacağı tahmininde bulundu. Ayrıca, CHP'nin Eyüp, Fatih ve Üsküdar gibi bazı ilçelerde sürpriz yapabileceğini ifade etti.

20.02.2024 14:55  Güncelleme: 15:15
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Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hem olumsuz sonuçlanan ittifak süreci hem de seçim sonuçlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BİZE 2-3 BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ TEKLİF ETTİLER"

Gazeteci Murat Yetkin'e açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, "Görüşmeler neden kesildi?" sorusuna "Bize AK Parti il ve ilçe adaylıkları ilan edildiği gerekçesiyle değiştiremeyeceklerini beyan ettiler. Oysa biz 14 Mayıs öncesinde, Cumhur İttifakı çerçevesinde anlaşmamız çerçevesinde Cumhurbaşkanı adaylığımızdan vaz geçmiştik. Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 belediye meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs'ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin 'yüzü suyu hürmetine' aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik. Üstelik tabanımızda AK Parti'yle yerel seçimlerde işbirliği yapmamıza destek de yok, hatta 14 Mayıs nedeniyle tepki var. Biz de bu durumda İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarımızı ilan ettik" yanıtını verdi.

Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak çıkış: İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş kazanır

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TAHMİNİ BOMBA

Seçim sonuçlarına ilişkin de çarpıcı tespitlerde bulunan Erbakan, "Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum'un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor. Bizim değerlendirmemiz de İstanbul'da Ekrem Bey'in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk'e kadar hep Eyüp. Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi" dedi.

Fatih Erbakan\'dan çok konuşulacak çıkış: İstanbul\'da İmamoğlu, Ankara\'da Yavaş kazanır

Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak çıkış: İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş kazanır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Beşiktaş 1903: İnşallah 372 324 Yanıtla
  • Ali Durmaz: bir sonraki genel seçimin cumhurbaşkanı Ekrem İMAMOĞLU !!! 218 456 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Demlenen konusuyor 264 331 Yanıtla
  • Serkan Basar: Başka ne olacaktı herkes herşey ortada 331 225 Yanıtla
  • Kamuran Sertkaya: evet maalesef Fatih bey doğruyu söylüyor sanırım aslında istanbul için çok daha iyi bir aday gösterilebilirdi insanların tepkisini çekmemiş insanlar tarafından sevilen, sanırım maalesef yine 5 sene İstanbul için hiçbir faydası olmamış birine mahkum kalacak İstanbul... 166 339 Yanıtla
  • Can Vatan: İnşallah ALLAHIN izniyle Ekrem İmam oglu ve Mansur Yavaş kazanacak Halk Çok Seviyor İki Belediye Başkanını. 132 216
  • tolga karabulut: DEMLENEN SİZLERSİNİZ PUDRA ŞEKERLERİYLE HERŞEY ORTADA ADAELT,HAK,HUKUK BİTMİŞ EKONOMI ÖLMÜŞ HALA MI ? :) 125 118
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