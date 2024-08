Fatih Erbakan, Dursunbey\'de Vatandaşlara Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yerel seçimler sonrası vatandaşlara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Erbakan, vatandaşların geçim derdi olduğunu belirterek, bir an evvel değişimin yaşanması gerektiğini söyledi. Müslüman ülkelerin kendi sosyal medya ağını kurması gerektiğini ifade eden Erbakan, Haniye'nin şehit edilmesi ile ilan edilen ulusal yası desteklediklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Dursunbey ilçesine gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlçede kurulan panayırda vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzde 20'nin üzerinde Yeninden Refah Partisine oy veren Dursunbey halkına teşekkür ettiklerini ve dertlerini dinlediklerini ifade etti. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Dursunbey'de de vatandaşların geçim sıkıntısı çektiğini hatırlatan Erbakan, "Vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarak onların dertlerini dinledik. Tabii her yerde olduğu gibi burada da geçim derdi var. Enflasyon problemi var. Bir an önce artık bir değişimin yaşanması, bu dertlerden kurtulmak vatandaşımın en önemli arzusu haline gelmiş" dedi.

Dünya siyonizminden bağımsız bir şekilde Müslüman ülkelerin kendi swift kodunu oluşması gerektiğini ifade eden Erbakan, para birimi gibi sosyal medyanın da müslüman ülkeler tarafından oluşturulması gerektiğini söyledi. Erbakan, "Kendi sosyal medya platformlarımızın olması gerekiyor. Yoksa bunları kapattığınız zamanda bir sonuç almanız çok mümkün olmuyor. Gene yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar. Türkiye'de de kapattığınız zaman çeşitli programlar vasıtası ile yine bunlara girmek mümkün oluyor. Bizim bütün alanlarda olduğu gibi Sosyal medya alanında da yerli milli sistemlerimize, İslam alemi ile birlikte ortak platformlara ihtiyacımız var" dedi.

Haniye'nin şehit edilmesi ile ilgili konuşan Erbakan, "Alçak saldırı dolayısı ile yas tutmak insani bir durumdur. Bizim Filistin'e tarihi bağlarımız var. Bu nedenle oranın acısını içimizde hissetmek gerekir. Filistin davası bizim millet olarak davamızdır. Bu sebeple Mili yas ilan edilmesinin son derece olumlu olduğunu belirtiyoruz" dedi. - BALIKESİR