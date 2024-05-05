Fatih Erbakan Hakkari\'ye ziyarette bulundu

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Parti binasında açıklama yapan Erbakan, "Hakkari'de bir belediye almak, diğer illerimizden 10 belediye almakla eş değer" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'ye geldi. Havayolu ile Yüksekova ilçesine gelen Erbakan, ilk olarak Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan parti teşkilatına geçti. Burada parti teşkilatıyla bir araya gelen Erbakan, daha sonra beraberindekilerle karayolu ile Derecik ilçesine geçti.

Yeniden Refah Partisi Yüksekova İlçe Teşkilatında konuşan Fatih Erbakan, "Burada bizlere ev sahipliği yapan değerli Hakkari il başkanımız, değerli Yüksekova ilçe başkanımız ve Hakkari il teşkilatımıza en içten dileklerimizle teşekkür ediyoruz. Hakkari'de, Yüksekova'da bulunmakta büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Çünkü burası Selahaddin Eyyubi hazretlerinin komandolarının şehridir, bölgesidir. Anadolu'nun her zaman söylediğimiz gibi, Anadolu'nun diğer bölgelerinden, batısından asırlar önce İslam'la müşerref olmuş topraklardır. Bu bakımda inancımızla, değerlerimizle, İslam'la yoğurulmuş alimler, evliyalar yetiştirmiş yer de bizleri bahtiyar ediyor. Biz de şimdi Derecik Belediye Başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Seçimlerde Derecik Belediyesini kazandık. Hakkari merkezinde yüzde 8,5 oy aldık. Hakkari'de bir belediye almak, diğer illerimizden 10 belediye almakla eş değer. Hakkari merkezde yüzde 8,5 oy almak, Erzurum'da, Kayseri'de ve Konya'da yüzde 30 oy almakla eş değer. Bu bakımdan bir teşekkür ziyaretini de aslında gerçekleştiriyoruz. Buranın zor şartlarına rağmen, imkansızlıklara rağmen seçimde Hakkari teşkilatımız büyük bir başarı gösterdi, Derecik Belediyesini aldık. Türkiye genelinde ise 3'üncü parti olduk. Oylarımızı yüzde yüzün üzerinde önceki seçime göre artırdık. Bununla beraber 63 belediyeyi kazandık. Milletimiz Refah dedi, biz de milletimizin teveccühüne layık olmak için çalışacağız. İnşallah Derecik Belediyesinde ve diğer belediyelerimizde de en güzel hizmetleri sunacağız" dedi.

Genel Başkan Erbakan'a, Başkan Yardımcıları Nureddin Gül, Mehmet Kaderli, MYK üyeleri Sadık Çat, Zülküf Şeker, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, Yüksekova İlçe Başkanı Necmettin Salim eşlik etti. - HAKKARİ