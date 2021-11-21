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Fatih Erbakan: "Rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var" - Son Dakika

Fatih Erbakan: "Rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var"

21.11.2021 17:04

Fatih Erbakan: "Rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, millete yapacağı hizmeti düşünmeyip rövanş alma, intikam alma derdinde olan muhalefet partilerinin olduğunu belirterek, "Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemeyenler var.

Fatih Erbakan: "Rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var"

TRABZON - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, millete yapacağı hizmeti düşünmeyip rövanş alma, intikam alma derdinde olan muhalefet partilerinin olduğunu belirterek, "Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemeyenler var. Geldiğimiz zaman tekrardan Ayasofya'yı müzeye dönüştüreceğiz diyemiyorlar ama konuşmasında sıradaki cümlenin o olduğu belli. Bu yanlış oldu müze olması gerekirdi diyor geldiği zaman Ayasofya'yı tekrar müzeye çevirecek. Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesine geri döneceğiz diyenler var. İstanbul Sözleşmesi benim eserim bu eserimle gurur duyuyorum diyenler var. Bunları getirdiğiniz zaman bugünkünden daha iyi bir tablo olmayacak" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde partisince düzenlenen Başmüşait Toplantısına katıldı. Bir bölümü basına açık olarak gerçekleşen toplantıda konuşan Erbakan, "Önemli bir soru var. Bu mevcut iktidar gidecekte yerine ne gelecek. Şuandaki asıl meselemiz bu. Yağmurdan kaçarken doluya mı tutulacağız, yoksa ferasetle hareket edip doğru bir seçim mi yapacağız. Her gün, her akşam gazetelerde, televizyonlarda cilalanan, parlatılan havası ve parası çok olan bir takım malum muhalefet partilerini mi seçeceğiz bu muhalefet partilerini seçersek bu mevcut durumdan daha iyi bir noktaya gelir miyiz? Elbette hayır. Bu havası ve parası çok olan muhalefet partilerinden akşamları televizyonda görmeye alışık olduğunuz malum muhalefet partilerinden bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmesi mümkün değil. Çünkü bu malum muhalefetin içerisinde 28 Şubat olayları sırasında tanklara selam duranlar var. Bunlar iktidara gelseler bu ülkeye bu millete ne verecek. Türkiye'yi bugün 10 seneden uzun bir zamandan beri saplandığımız Suriye bataklığına saplayanlar var. Ekonomi bakanı oldukları dönemde yıllık ortalama 35 milyar dolar borç faizi ödeyenler var. Borç ve faiz ekonomisinden bu ülkeyi bunlar mı kurtaracaklar. Şimdi sorulduğunda bugünde geldiğim zaman daha düşük faizle daha uzun vadeli borç alacağım. Borç alacağım düşük faizle uzun vadeli borçla diğer borçları kapatacağım söylediği bu. Kendisi Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olduğu zamanda yılda ortalama 35 milyar dolar borç faizi ödemiş" diye konuştu.

"Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemeyenler var"

Millete yapacağı hizmeti düşünmeyip rövanş alma, intikam alma derdinde olan muhalefet partilerinin olduğunu kaydeden Erbakan, "Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemeyenler var. Geldiğimiz zaman tekrardan Ayasofya'yı müzeye dönüştüreceğiz diyemiyorlar ama konuşmasında sıradaki cümlenin o olduğu belli. Bu yanlış oldu müze olması gerekirdi diyor geldiği zaman Ayasofya'yı tekrar müzeye çevirecek. Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesine geri döneceğiz diyenler var. İstanbul Sözleşmesi benim eserim bu eserimle gurur duyuyorum diyenler var. Bunları getirdiğiniz zaman bugünkünden daha iyi bir tablo olmayacak. Şu zihniyeti, şu geçmişe sahip olan muhalefetle bu ülkeye bu millete bu İslam alemine Allah aşkına ne hayır gelir. Millete yapacağı hizmeti düşünmeyip rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var. Bu mevcut iktidar 20 senedir çok imkanlar elde etti etrafındakileri ihya etti birazda biz gelelim de biz ticaretimizi düzeltelim zihniyetinde olanlar var. İsim ve parti vermeye gerek yok. Laiklik kelimesini din düşmanlığı olarak görüp gelip din düşmanlığı olarak aynen 28 Şubat'ta olduğu gibi uygulamak isteyenler var. Öyleyse biz feraset sahibi insanlar olarak yağmurdan kaçarken doluya tutulamayız. 52 senelik geçmişimizde de ispat olduğu gibi bundan sonra da yeni dönemde de kurtuluş ancak milli görüş iktidarına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan: Rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var
Fatih Erbakan: Rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var
Fatih Erbakan: Rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var
Fatih Erbakan: Rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Muhalefet, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: 'Rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Erbakan: "Rövanş alma, intikam alma derdinde olanlar var" - Son Dakika
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