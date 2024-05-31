Fatih Erbakan: Sokak hayvanlarını kısırlaştırıp yaşatalım

Politika

Fatih Erbakan: "Sokak hayvanlarını toplayalım ama öldürmek yerine kısırlaştırıp en güzel şartlarda yaşatalım"

Bu kadar israfa, faize ve bu kadar imtiyazlı holdinglere trilyonlar aktarırken bu hayvanları yaşatacak kadar paramız yok mu?

"Tarihin en büyük soykırımı ve vahşeti yaşanırken, elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım"

KAYSERİ - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi program için Kayseri'ye geldi. Programda partililerle bir araya gelen Erbakan, "Sokak hayvanlarını toplayalım ama öldürmek yerine kısırlaştırıp en güzel şartlarda yaşatalım" dedi.

Filistin'de yaşananları 2 milyar Müslüman'ın film izler gibi izlediğini ve tarihin en büyük soykırımı ile vahşeti yaşanırken elden gelenin yapılamasının gerektiğini söyleyen Fatih Erbakan, "Siyonist terör devletinin, terör rejiminin yapmış olduğu katliamlar gündemin önemli bir maddesidir. Siyonizmin nasıl bir mikrop olduğunu rahmetli Erbakan hocamız yıllarca milletimize anlattı. Bundan 30, 40, 50 sene evvel bu gerçeklere işaret etti ve "İnsanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntılara neden olan bir mikrop vardır. Bu mikrop da Siyonizm mikrobudur" dedi. Bugün Gazze'de, Refah'ta bunu çok daha açık bir şekilde görüyoruz. Yıllarca Erbakan hocamız İslam Birliği dedi, İslam dinarı dedi, yeniden büyük Türkiye dedi ve şimdi neden böyle çırpındığını bu manzarayı gördüğümüz zaman çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü o hedeflere ulaşamadığımız için bugün 2 milyar Müslüman bu vahşeti maalesef film izler gibi televizyondan izliyor. Oradaki insanların halini görünce gece yastığa başınızı koyamıyorsunuz, uyku uyuyamıyorsunuz. Korkunç bir vahşet, korkunç bir katliam. Bugün sayın Cumhurbaşkanı da Amerika'ya tepki gösteriyor ve diyor ki "Ey Amerika sen de bu katliamdan sorumlusun. Sen de bu işin içindesin" biz de zaten bunu söylüyorduk. Öyleyse bu katliama bu desteği veren Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatalım. Adana'da hala bu üssün ne işi var? Sayın Cumhurbaşkanı İsrail'e tepki gösteriyor. Öyleyse Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nü kapatalım. Şu vahşet karşısında ne yapabiliyorsak yapmamız lazım. Tarihin en büyük soykırımı ve vahşeti yaşanırken elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım" dedi.

"Hayvanları toplayalım ama hayatlarına son vermeyelim"

Erbakan sokak hayvanlarının toplatılıp hayatına son verilmesi yerine kısırlaştırıp yaşatılması gerektiğini söyleyerek, "Gündemdeki diğer önemli bir konu da sokak hayvanlarıyla ilgili konudur. Burada bizim yaklaşımımız peygamberimizin hadis-i şerifi var, "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" buyuruyor peygamberimiz. Evet sokaklarda bir tane başıboş köpek kalmasın. Bunu zaten biz bir proje olarak söyledik. Bunların hepsini toplayalım ama bunları en gelişmiş, en modern alanlarda ki Yozgat Belediyemiz bir tanesini kurmaya başladı 'Evcil Kent' adı altında. Buralarda en güzel şartlarda yaşatalım. Kısırlaştıralım ve yaşatalım, onların hayatına son vermeyelim. Çünkü bizim inancımızın temeli bütün mahlukata şefkattir. Müslüman olsun ya da olmasın bütün insanlara şefkat ve aynı zamanda bütün mahlukata şefkat ve merhamettir. Böyle merhametsiz bir yaklaşımı Yeniden Refah Partisi olarak kabul etmiyoruz. Bu hayvanların elbette toplanması lazım, insanların yaşam alanından uzaklaştırılması lazım ama orada veterinerler gözetiminde, uzmanlar gözetiminde en iyi şartlarda yaşamaya devam etmesi lazım. Bununla ilgili az öncede dediğim gibi belediyelerimiz gereken adımları atıyor. Veterinerlerin, uzmanların gözetiminde bir toplama kampı, ölüm kampı değil hayvanların en güzel şekilde yaşamına devam edebileceği evcil kent projemiz var. Biz bu canlara kıyamayız ve bu canları öldüremeyiz. Bunların yaşatılması çok büyük maliyet oluyor deniyor. Kamuda 1 ayda 1 milyon 400 bin TL maaş alan bir müdürümüz 1 milyon maaş alsın. 800 bin TL maaş alan bürokratımız 300 bin TL alsın da bu hayvanlara bir kaynak bulalım. İmtiyazlı holdinglere 128 kez vergi muafiyeti çıkaracağımıza 28 kere çıkaralım da buradan bu hayvanlara bir kaynak bulalım. Bu kadar israfa, faize ve bu kadar imtiyazlı holdinglere trilyonlar aktarırken bu hayvanları yaşatacak kadar paramız yok mu?" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan konuşmanın ardından AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen yeni üyelerine parti rozetlerini taktı.