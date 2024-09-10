Erbakan'dan Çiftçilere Destek Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Erbakan'dan Çiftçilere Destek Çağrısı

Erbakan\'dan Çiftçilere Destek Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çiftçilerin sorunlarına dikkat çekerek tarımın bitirildiğini ve çiftçilerin perişan olduğunu söyledi.

10.09.2024 12:59
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Çiftçimizin feryadını duyun. Onların derdiyle dertlenin ve mutlaka alım fiyatını olması gereken noktaya getirecek çalışmaları yapın. Tarımı bitiriyoruz, tarımı katlediyoruz. Böyle yaparak hem Türkiye'yi daha çok dışa bağımlı hale getiriyoruz, hem de milyonlarca çiftçimizi perişan ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk tarlasında çiftçilerle buluştu. Erbakan, çiftçinin maliyetler nedeniyle çok büyük zarara uğradığını belirterek, "Çiftçi kardeşlerimizle, muhtarımızla ve burada köyün ahalisiyle pamuk tarımıyla uğraşan kardeşlerimizle bir araya geldik. Kendilerinin defterini dinledik özellikle bu dertlere ortak olmak ve birinci ağızdan bu sıkıntılara şahit olup dinlemek için buraya kadar geldik. Tabii bir defa girdi maliyetleri son derece yüksek. Sulamanın maliyeti yüksek, mazot maliyeti çok yüksek, gübre maliyeti yüksek. Bu maliyetlerin artışı karşısında pamuğun alım fiyatında ise yeterli bir artış olmuyor. Örneğin 'Bu sene dönüm başına 11 bin TL'ye ancak satabiliyoruz' diyorlar halbuki dönüm başına pamuk maliyeti 16-17 bin TL; yani dönüm başına 5 bin TL net zarar var. Korkunç bir durum bu" ifadelerini kullandı.

'PAMUKTA DIŞA BAĞIMLILIK ARTIYOR'

Pamuk üretiminin 2002'den bu yana yaklaşık 1 milyon tona yakın düştüğünü kaydeden Erbakan, bunun dışa bağımlılığı artırdığını kaydederek, "Bakınız Türkiye'de 2002'de 1 milyon ton pamuk üretilirken bugün üretim 650 bin tona düşmüş ve 2002'de 720 bin hektar pamuk tarlası varken bugün 359 bin hektara düşmüş. Türkiye'nin ihtiyacı yıllık 1,5 milyon ton. 650 bin ton üretiyoruz; ancak ihtiyaç 1 buçuk milyon ton. Nerdeyse her sene 1 milyon ton pamuk ithal emek mecburiyetinde kalıyoruz. Neden; çiftçimizi desteklemediğimiz için onlar bu maliyetlerin altında ezildikleri için" diye konuştu.

'TARIMI BİTİRİYORUZ'

İktidara seslenen Erbakan, "Çiftçimizin feryadını duyun. Onların derdiyle dertlenin ve mutlaka alım fiyatını olması gereken noktaya getirecek çalışmaları yapın. Bununla beraber girdi maliyetlerinde gerekli destekleri verin. Bakınız mazot ve gübre desteğinin olmadığını, son derece sembolik olduğunu biraz önce bize ifade ettiler. Şimdi bir de bu mazot ve gübre desteği 2025'ten itibaren tamamen kalkıyor Cumhurbaşkanı kararıyla. Böyle yaparak tarımı bitiriyoruz, tarımı katlediyoruz. Hem Türkiye'yi daha çok dışa bağımlı hale getiriyoruz hem de milyonlarca çiftçimizi de perişan ediyoruz. Buna hakkımız yok. Girdi maliyetlerini düşürmek, destekleri arttırmak ve aynı zamanda alım fiyatını da olması gereken noktaya getirerek çiftçimizin üretimine de 'Ne kadar üretirsen üret, ben alırım devlet olarak' deyip garanti vermek lazım. Bunu merhum Erbakan hocamız 54'üncü Hükümet zamanında yaptı" dedi.

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan'dan Çiftçilere Destek Çağrısı - Son Dakika

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