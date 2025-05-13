Fatih Erbakan, terörsüz Türkiye sürecine destek için 10 soru sıraladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terör örgütü PKK'nın kongresini toplaması, fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek vereceklerini ifade eden Erbakan, "Kaygı ve endişelerimizi bir kere daha sıralıyoruz" diyerek 10 soru yöneltti.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Erbakan, "Geçmişi kısaca hatırladığımız zaman görünen tablo kan donduran cinayetlerle dolu vahim bir tablodur. 40 sene boyunca PKK terör örgütü ülkemizde eylemlerine devam etmiş ve on binlerce vatandaşımızın ölümüne sebep olmuştur. Fesih kararı almış olsalar da, canavarca hislerle işlenmiş cinayetler, kurulmuş pusular gözlerimizin önündedir. Hiç şüphe yok ki, PKK dış güçler tarafından kurulmuş bir örgüttür. Türkiye'nin gelişmesinin önlenmesi, Türkiye'nin bölünüp parçalanması amaçlanarak kurulmuş terör örgütüdür" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DESTEK VERİYORUZ AMA..."

Terör örgütü mensuplarının barış elçisi ilan edilmesinin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Erbakan, "40 binden fazla vatandaşımız, polisimiz, askerimiz hayatını kaybetmiş, bununla beraber Kürt kardeşlerimiz de bundan en büyük zararı görmüş ve binlerce Kürt vatandaşımız da hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. İçinde izinden dönen askerler var diye, yolu kesilip yakılan otobüsler halen gözümüzün önündedir. Şehit düşen doktorlar, mühendisler, kaymakamlar hala zihinlerimizdedir. Aileler parçalanmış, yuvalar yıkılmıştır. Bununla beraber can kaybının yanında, 40 yıllık bu ihanetin ülkemize oluşturduğu kayıp milyarlarca dolarla ifade edilmektedir. Bundan en büyük zararı da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz görmüştür. Bu şartlar altında bölücü terörün mensuplarının adeta bir barış elçisi ilan edilmelerinin şaşkınlığını, burukluğunu ve kırgınlığını yaşıyoruz. Her şeye rağmen, ihtiyatlı ve temkinli bir iyimserlikle, inşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir evresine geçilmiyordur diyerek bir şerh düşerek Terörsüz Türkiye hedefine destek olduğumuzu ve bundan sonra da destek olacağımızı ifade ediyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyoruz" şeklinde konuştu.

10 SORU YÖNELTTİ

Sözlerinin devamında "Kaygı ve endişelerimizi bir kere daha sıralıyoruz. Burada ifade edeceğimiz soruların cevaplarının verilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz" diyen Erbakan, 10 soru yöneltti.