Fatih Erbakan, terörsüz Türkiye sürecine destek için 10 soru sıraladı - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan, terörsüz Türkiye sürecine destek için 10 soru sıraladı

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Terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin Cumhur İttifakı'na şartlı destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ''Kaygı ve endişelerimizi bir kere daha sıralıyoruz. Burada ifade edeceğimiz soruların cevaplarının verilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz'' diyerek 10 soru yöneltti.

13.05.2025 12:06
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terör örgütü PKK'nın kongresini toplaması, fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek vereceklerini ifade eden Erbakan, "Kaygı ve endişelerimizi bir kere daha sıralıyoruz" diyerek 10 soru yöneltti.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Erbakan, "Geçmişi kısaca hatırladığımız zaman görünen tablo kan donduran cinayetlerle dolu vahim bir tablodur. 40 sene boyunca PKK terör örgütü ülkemizde eylemlerine devam etmiş ve on binlerce vatandaşımızın ölümüne sebep olmuştur. Fesih kararı almış olsalar da, canavarca hislerle işlenmiş cinayetler, kurulmuş pusular gözlerimizin önündedir. Hiç şüphe yok ki, PKK dış güçler tarafından kurulmuş bir örgüttür. Türkiye'nin gelişmesinin önlenmesi, Türkiye'nin bölünüp parçalanması amaçlanarak kurulmuş terör örgütüdür" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DESTEK VERİYORUZ AMA..."

Terör örgütü mensuplarının barış elçisi ilan edilmesinin şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Erbakan, "40 binden fazla vatandaşımız, polisimiz, askerimiz hayatını kaybetmiş, bununla beraber Kürt kardeşlerimiz de bundan en büyük zararı görmüş ve binlerce Kürt vatandaşımız da hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. İçinde izinden dönen askerler var diye, yolu kesilip yakılan otobüsler halen gözümüzün önündedir. Şehit düşen doktorlar, mühendisler, kaymakamlar hala zihinlerimizdedir. Aileler parçalanmış, yuvalar yıkılmıştır. Bununla beraber can kaybının yanında, 40 yıllık bu ihanetin ülkemize oluşturduğu kayıp milyarlarca dolarla ifade edilmektedir. Bundan en büyük zararı da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz görmüştür. Bu şartlar altında bölücü terörün mensuplarının adeta bir barış elçisi ilan edilmelerinin şaşkınlığını, burukluğunu ve kırgınlığını yaşıyoruz. Her şeye rağmen, ihtiyatlı ve temkinli bir iyimserlikle, inşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir evresine geçilmiyordur diyerek bir şerh düşerek Terörsüz Türkiye hedefine destek olduğumuzu ve bundan sonra da destek olacağımızı ifade ediyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyoruz" şeklinde konuştu.

10 SORU YÖNELTTİ

Sözlerinin devamında "Kaygı ve endişelerimizi bir kere daha sıralıyoruz. Burada ifade edeceğimiz soruların cevaplarının verilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz" diyen Erbakan, 10 soru yöneltti.

  1. İlk sorumuz, fesih kararı alan PKK ile birlikte bağlı ve ilişkili diğer tüm örgütler de feshedilecek midir?
  2. Fesih kararı alan PKK'nın ağır silahlar da dahil olmak üzere teçhizatları mühimmatları Türkiye'ye ne zaman ve nerede teslim edilecek?
  3. PKK'nın bu taahhütlerine uyup uymadığı, teçhizat ve mühimmatlarını sahadaki paralel terör örgütlerine aktarıp aktarmadığını, bu mühimmatın tamamının Türkiye'ye teslim edilip edilmediğini kim nasıl kontrol edecektir?
  4. PKK fesih kararı alırken, asıl önemli kolları olan PYD ve YPG'nin bu karardan etkilenmeyeceği ortadadır. Bu durumda Suriye ordusunun bel kemiği ana unsuru haline gelmesi gündemde olan PYD/YPG Türkiye için ciddi bir tehdittir. Bu noktada bir yandan terör örgütü tasfiye edilirken, diğer taraftan PYD/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu bir terör ordusuyla Türkiye'nin sınırdaş olmasının tehlikesi göze alınmakta mıdır? Bunun riskleri hesaplanmış mıdır?
  5. Terör örgütü lider kadrolarının yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Üst düzey yöneticiler ne zaman ve nerede yargılanacaklar?
  6. Kökü ve tasarımı dışarıda olan terör örgütleri ve terör faaliyetlerinin Suriye'de yeni ve daha ileri mevziyeler kazanmadan Türkiye'ye yönelik eylemlerden çekilecek olmaları yeterince inandırıcı mıdır? Yoksa şimdi ki ilk hedef, Suriye'de bir mevzi kazanmak, Suriye'de belkide bir devletçik haline gelmek ve sonrasında İran, Irak ve yeniden Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması mıdır?
  7. Ortadoğu'da bu gibi planların YPG'nin PYD'nin hamisi, eğiticisi, donatıcısı olan ABD ve İsrail dahli olmadan gerçekleşmeyeceği ortadadır. Bu noktada ABD ve İsrail bu sürecin neresindedir?
  8. PKK'nın feshine imkan sağlayan, göz dolduran, güven kazanan teröristbaşı Öcalan'a bu sürecin sonunda ödül olarak ne verilecektir? Bununla ilgili pazarlık söz konusu mudur? Öcalan serbest mi kalacak, umut hakkından mı faydalanacak? Siyaset yapmasının önü mü açılacak, yoksa İmralı'dan Ankara'ya mı taşınacaktır?
  9. Örneğin yeni anayasa bunun neresindedir. Kapalı kapılar arkasında kimlerle neler görüşülmektedir. Anayasa'dan eklenmesi ve çıkarılması düşünülen maddeler nelerdir?
  10. Üniter yapımız korunacak mıdır? Yoksa Türkiye bir gece ansızın federasyonlaşacak mıdır?
Fatih Erbakan, terörsüz Türkiye sürecine destek için 10 soru sıraladı

Fatih Erbakan, Politika, Türkiye, Güncel, Refah, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan, terörsüz Türkiye sürecine destek için 10 soru sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Cengiz Sevgili:
    sende az değilsin Fatih bey. için dışın fesatlık dolu… 96 119 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Buda kendini bulunmamış hint kumaşı sanıyor. Boş insan. 87 88 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Bu soruların cevaplarını bizde bekliyoruz Türk halkı olarak 114 16 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Bu çocuğa biri hatirlatsin secimlerde bunlarla beraber di yani hukumetin içinde bu olmasa şu anda cumhurbaskani başkası olacaktı yazık çok erken bunamis 50 36 Yanıtla
  • Emrullah gullu:
    desdek versen ne olur vermesen ne olur 38 27 Yanıtla
  • Sinan Demirkol:
    adam gibi adam FATİH ERBAKAN 20 35 Yanıtla
  • ayd121212:
    Ne diyeceğini çok merak ediyorduk:))))))))) 30 15 Yanıtla
  • 1931:
    e 10 soruyu da yazsaydiniz bi zahmet..nasil bir haber içerigi bu?! 21 7 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    BU 10 SORUYU 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK BİLE AKIL EDER,KOCA BİR DEVLET BİRŞEY YAPARKEN SİZİN SORDUĞUNUZ BASİT SORULARIN DAHADA DERİN OLANINI ÇOK EVVELDEN KURGULAMIŞTIR EYY FATİH SANA BURADAN OY ÇIKMAZ 10 15 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Rahmetli Erbakan hocanın kemikleri sızlıyordur. Ümmetçi Erbakan'dan Tengrici Fatih Eribakan'a. Kimler kimlerle beraber. Yazıklar olsun. 8 12 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Kirli siyasetciler 150 bin insanin ølumune sebeb oldular 16 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya siz nasil habercisiniz. 10 soru nerede.. ben mi okuma yazma yetenegimi kaybettim.. koca acimlamada soru gibi algilanan 2 cumle var yok. 10 soru nerede... dillenmesin mi 10 20 1 3 soru .. bu ne bicim bi yandaslik ornegi.. 8 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    resme bak ya, algiyi baslikla yapmak yetmez bizim secmenin zeka seviyesine gore resimle yapalim. hala demedigini birakmiyor erbakan helal olsun 6 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Adamların beş yaşındaki çocukları bu soruları sorbilirmiş. valla kıskandım çocuklarını. üniter ne demek, anayasa nedir ? öcalan kimdir biliyorlar demek ki çocuları. ya da kendileri bile okumamış laf söyledi bal kabağı olayının canlı tarifi. 2 4 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    0babasından hiç bir şey kapmamış betinsiz 0 3 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    fotoraf ne alaka? habi kanli bicakliydiniz? neyin algisi? 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Erbakan, terörsüz Türkiye sürecine destek için 10 soru sıraladı - Son Dakika
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