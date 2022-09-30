FATİH ERBAKAN: TÜM SİYONİST PROJELERİN KARŞISINDAYIZ - Son Dakika
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FATİH ERBAKAN: TÜM SİYONİST PROJELERİN KARŞISINDAYIZ

30.09.2022 17:37

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Karbon salınımı ve sözde küresel iklim değişikliği bahane edilerek, gelişmekte olan ülkelerin sanayilerine, her türlü üretimlerine, gelişmelerine müdahale eden ülkelerin bağımsızlık ve egemenliğini ortadan kaldırmaya çalışan, yapay et veya...

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Karbon salınımı ve sözde küresel iklim değişikliği bahane edilerek, gelişmekte olan ülkelerin sanayilerine, her türlü üretimlerine, gelişmelerine müdahale eden ülkelerin bağımsızlık ve egemenliğini ortadan kaldırmaya çalışan, yapay et veya yapay her türlü gıdayla insanları kendilerine mahkum etmek isteyen, tarımı ve hayvancılığı bitirmek isteyen, insanlığa insan fıtratına saldıran tüm siyonsit projelerin karşısında dimdik duracağımızı buradan açık bir şekilde ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak D8'i canlandırıp, D60'ı ve D160 projesini hayata geçireceğimizi, dolayısıyla da dünya siyonizmini ve tüm planlarını bertaraf edeceğimizi, bunun için de son nefesimize kadar mücadele edeceğimizi açık bir şekilde ifade ediyoruz' dedi. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği 'Aileyi ve Milletimizi Koruma' konulu basın toplantısında konuştu. Erbakan, siyonistlerin insanları bir arada tutan en temel yapı taşı olan aileyi ve ailenin çekirdeğini oluşturan 'kadın ve erkeği' birbirinden koparıp dağıtmayı hedeflediklerini söyleyerek, 'Bir toplumun ayakta durması için en önemli unsu olan aile mefhumunun yıkılması, ortadan kaldırılması, o toplumun içeriden çökertilmesi ve kolay kontrol edilebilmesi ile hükmedilmesi bakımından çok önemli. Siyonistler bu nedenle kendileri dışındaki toplumlarda, ülkelerde 'aile yapısını ortadan kaldırmamız lazım' diye düşünüyorlar. Aile yapısını, birliği bozup dağıttıktan sonra sağlıklı bir toplum yapısı da sekteye uğrayacak ve ülkeler kolay yönetilebilecek, hükmedilebilecek hale gelecektir. Bu noktada CEDAV, İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeleri devletlere dayatmaktadırlar. 'Bu uluslararası sözleşmelere imza atacaksınız, kendi iç hukukunuzu buna göre düzenleyeceksiniz'. Zaten iç hukuk bunlara uymasa bile uluslararası sözleşme iç hukukun üstünde olduğu için burada onların yazdığı maddeler, kurallar geçerli olacak. Bu planlarını da bir kılıfla saklıyorlar. 'Kadını koruyoruz, şiddeti önlüyoruz, kadın-erkek eşitliğini sağlıyoruz, adaleti tesis ediyoruz' diyerek bunlarla sinsi bir şekilde aile yapısının yıkılması için çalışıyorlar. CEDAV Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesinin arkasında dünya siyonizmi vardır. İstanbul Sözleşmesinin uzantısı haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir garabet halindeki 6284 sayılı kanunun bir an evvel yürürlükten kaldırılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak tüm yetkililere buradan çağrıda bulunuyoruz. Dış güçlerin oyunlarına alet olmayın? diye konuştu.

'SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ARAŞTIRIP İNCELENMESİ GEREKİYOR? Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ile gıda ürünlerinin mahvedildiğini, ziraat ilaçları ile suyun ve toprağın zehirlendiğini ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

'Bu operasyonlar yüzünden ülkemizde kısırlık ve kanser vakalarında patlamalar yaşanmaya başladı. Uzmanlar eğer bu hızla kısırlık artmaya devam ederse, 30 sene sonra 10 çiftten sadece bir tanesinin sadece doğal yoldan çocuğu olacak diyor. Sonra pandemi sürecinde ruhsatsız gen terapisi sıvılarını zorla insanlarımıza, hamilelerimize, gençlerimize enjekte ettiler. Bu süreci hep birlikte yaşadık, gördük. Küresel ısınma bahanesiyle geviş getiren hayvanların katledilmesi ve yapay ete mahküm edilmemiz ile ilgili bir operasyon yürütülüyor. Ayrıca genç yaşlarda kalp krizine bağlı ölümler, kalp krizi vakaları, emboli vakaları, emboliye bağlı inme vakaları son derece ciddi bir şekilde artış göstermeye başladı. Pandemi sürecinde yaptığımız toplantılar, açıklamalar yetkililer tarafından dikkate alınmadı. Bugün yaşadığımız gelişmeler ne kadar hayati ve tarihi bir uyarıyı yaptığımızı ortaya koymaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından son dönemde genç insanlarda oluşan kalp krizi vakalarının mutlaka araştırılması ve incelenmesi gerekmektedir. 'Genç yaşta kalp krizi, emboli geçiren vakaların ne kadarı mRNA aşısıyla aşılanmış, ne kadarı aşılanmamış'. Bu yüzdelerin Türkiye için ortaya konulması ve mRNA aşılarıyla genç yaşta kalp krizi ve emboli arasında bir bağlantı olup olmadığının ortaya konulması lazım.'

'DÜNYA SİYONİZMİNİ VE TÜM PLANLARINI BERTARAF EDECEĞİZ? Erbakan, nesilleri ahlaki erozyona uğratmak isteyen yeni dünya düzenine karşı dimdik ayakta duracaklarını kaydederek, 'Karbon salınımı ve sözde küresel iklim değişikliği bahane edilerek, gelişmekte olan ülkelerin sanayilerine, her türlü üretimlerine, gelişmelerine müdahale eden ülkelerin bağımsızlık ve egemenliğini ortadan kaldırmaya çalışan, yapay et veya yapay her türlü gıdayla insanları kendilerine mahkum etmek isteyen, tarımı ve hayvancılığı bitirmek isteyen, insanlığa insan fıtratına saldıran tüm siyonsit projelerin karşısında dimdik duracağımızı buradan açık bir şekilde ifade ediyoruz. Birtakım uluslararası sözleşmelerle, özel olarak tasarlanmış kanun ve projelerle aileyi yok etmek, nesilleri ahlaki erozyona uğratmak isteyen yeni dünya düzenine karşı dimdik ayakta duracağımızı buradan ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak D8'i canlandırıp, D60'ı ve D160 projesini hayata geçireceğimizi, dolayısıyla da dünya siyonizmini ve tüm planlarını bertaraf edeceğimizi, bunun için de son nefesimize kadar mücadele edeceğimizi açık bir şekilde ifade ediyoruz. Küresel çete yenilecek, hak ve adalet kazanacak' dedi.

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Fatih Erbakan: 6284 Sayılı Kanun Bir Evvel Yürürlükten Kaldırılmalı Fatih Erbakan: 6284 Sayılı Kanun Bir Evvel Yürürlükten Kaldırılmalı Yeniden Refah Partisinden 6284 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması talebi Açıklaması Yeniden Refah Partisinden 6284 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması talebi Açıklaması
Kaynak: DHA

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika FATİH ERBAKAN: TÜM SİYONİST PROJELERİN KARŞISINDAYIZ - Son Dakika

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