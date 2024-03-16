Fatih Erbakan: Yeniden Refah rüzgarı bütün Türkiye'de en güçlü şekilde esiyor - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Yeniden Refah rüzgarı bütün Türkiye'de en güçlü şekilde esiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, üye sayılarının bugün itibariyle 475 bine ulaştığını belirterek, 'Doğusuyla batısıyla tüm Türkiye Yeniden Refah diyor. Yeniden Refah rüzgarı bütün Türkiye'de en güçlü şekilde esiyor' dedi.

16.03.2024 19:37  Güncelleme: 19:40
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Fatih Erbakan: "Yeniden Refah rüzgarı bütün Türkiye'de en güçlü şekilde esiyor"

VAN - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, üye sayılarının bugün itibariyle 475 bine ulaştığını belirterek, "Doğusuyla batısıyla tüm Türkiye Yeniden Refah diyor. Yeniden Refah rüzgarı bütün Türkiye'de en güçlü şekilde esiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Van'a geldi. Kentin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, merhum liderleri Necmettin Erbakan'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin insanına ayrı bir şefkat ve merhamet gösterdiğini hatırlattı. Yine merhum Erbakan'ın "Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Türk'ten ayırırsan ortada ne Türk kalır, ne de Kürt kalır. Ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika, ne İsrail durabilir" sözünü dile getiren Erbakan, "Mücahitler yuvası, imanlı, inançlı insanların diyarı Van'ımızda merhum liderimiz Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onun bu sözleri sadece sözde kalmadı. Yapmış olduğu fabrikalar, hizmetler sadece Van'da değil, Cizre'de azot sanayi, Diyarbakır'da Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN), Ergani'de çimento fabrikası, Muş'ta şeker fabrikası, bu bölgede üretime yönelik işsizliğin önlenmesine yönelik bir çivi çakılmışsa bunun altında Erbakan Hocamızın milli görüşün imzası var. Allah gani gani rahmet eylesin. 200'den fazla sanayi tesisinin temeli atıldı. 70'ten fazlası bütün engellemelere rağmen hizmete sokuldu. İşte bu ruh milli görüş ruhudur. Diyarbakır'ında 10 bin insanın çalışacağı TEMSAN Fabrikası'nı kurdu. Bugüne kadar o hamleler darbelerle, engellemelerle akamete uğratılmasaydı bugün Van'ın da Diyarbakır'ın da Bingöl'ün, Bitlis'in, Muş'un da Hakkari'nin de ne halde olacağını gelin siz düşünün" diye konuştu.

"Milli görüş mayasıyla çare olacağız"

Türkiye'de 85 milyona hizmet etmek, maddi ve manevi kalkınma hamlelerini hayata geçirmek için merhum liderleri Erbakan'ın anlayışıyla yola devam ettiklerini dile getiren Erbakan, "Sizler de yıllar boyu 40 seneden fazla Erbakan hocamızın milli görüşünü bağrınıza bastığınız gibi bugün de Yeniden Refah Partimizi ve bizleri bağrınıza basıyorsunuz. Biz de Erbakan hocamız gibi sizlere hizmetkar olacağız. O kalkınma hamlelerini, o projeleri yeni dönemde Yeniden Refahla hayata geçireceğiz inşallah. Erbakan hocamız döneminde olduğu gibi bugün de makam ve koltuk için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır elhamdülillah. Bu bölge halkını aynen yıllar boyu Erbakan hocamızın yaptığı gibi Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bağrımıza basacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bu bölge insanı kalkınsın, işsiz kalmasın, alım gücü ve refah seviyesi arttırılsın. İşte bunun için 81 ilimize yüzlerce projemizi hayata geçireceğiz. Milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceğiz. Aynen Erbakan hocamızın başbakanlığında olduğu gibi tek bütçeyle israfı önleyerek, faizden milyarlarca doları kurtaracağız. Bu milletin alım gücünü, refah seviyesini ve yaşam kalitesini arttıracağız. İşsizliğe, fakirliğe, yoksulluğa, açlığa inşallah milli görüş mayasıyla çare olacağız" şeklinde konuştu.

"Seçimlerde oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisidir diyorlar"

Yeniden Refah Partisinin üye sayısının bugün itibariyle 475 bine ulaştığını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de bu hızla büyüyen başka bir parti yok. Günde 2 bin 500, ayda 75 bin üye ve adım adım geldik 500 bine dayandık. Cenabı Allah bereketini arttırsın. Millet Yeniden Refah diyor, meydanlar, caddeler, sokaklar Yeniden Refah diyor. Doğusuyla batısıyla tüm Türkiye Yeniden Refah diyor. Yeniden Refah rüzgarı bütün Türkiye'de en güçlü şekilde esiyor elhamdülillah. Seçimlerde oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisidir diyorlar. Kim söylüyor bunu? Ben söylemiyorum. Gazeteciler, anket firmaları, siyaset bilimciler, yorumcular hatta rakip siyasi partilerdeki temsilciler söylüyor."

Erbakan, partisinin adaylarını tanıtarak destek istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Yeniden Refah rüzgarı bütün Türkiye'de en güçlü şekilde esiyor - Son Dakika

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