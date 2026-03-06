Fatma Nur Öğretmenin Okuluna İsim Verildi - Son Dakika
Fatma Nur Öğretmenin Okuluna İsim Verildi

Fatma Nur Öğretmenin Okuluna İsim Verildi
06.03.2026 23:30
'FATMA NUR ÖĞRETMENİN ADI, ÇALIŞTIĞI OKULA VERİLDİ' Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman'daki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

'FATMA NUR ÖĞRETMENİN ADI, ÇALIŞTIĞI OKULA VERİLDİ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman'daki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Tekin, Çekmeköy'de öğrencisinin saldırısı sonucu öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adının, çalıştığı okula verildiğini söyledi. Bakan Tekin, "Bu hafta içerisinde yaşadığımız kötü bir olay oldu. Bir öğretmen arkadaşımız hayatını kaybetti, şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim hükümetlerimiz döneminde eğitimle ilgili birazdan konuşacağım çok fazla şey yaptık. Devrim niteliğinde adımlar attık. Öğretmenler, öğretmenlerin nitelikleri, özlük hakları, çalışma koşulları ile ilgili çok güzel şeyler yaptık. Ama bu türden istenmeyen olaylar maalesef olabiliyor. Ben Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına, bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Bu vesileyle şunun altını da çizmek istiyorum, bugün itibariyle Fatma Nur öğretmenimizin çalıştığı okulun adı artık Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Okulun hayırseveri olan Borsa İstanbul, isimle ilgili haklarından vazgeçti. Onlara da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Okulumuzun adı da değişmiş oldu. Hatırasını yaşatmak istiyoruz. Acısını hafifletmek mümkün değil belki ama, en azından o hatırayı yaşatacak bir adım olarak bunu hayata geçirdik. Tekrar eğitim camiamıza, bütün milletimize başsağlığı diliyorum' 'diye konuştu.

2002 yılından itibaren eğitimde yapılan yatırımları anlatan Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Eğitim, öğretimle ilgili gerçekten devasa devrim niteliğinde işleri yapmışız. Bunu ben söylüyorum, ama mesela 2001 yılında, 2002 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit bir proje başlatıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına mektuplar. Yani 2002 yılında herkes mektup yazıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında o mektuplarda bana geldi. PTT aracılığıyla öğretmenlerimiz diyor ki, 'İnşallah Cumhuriyeti'n 100'üncü yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim' diyor. Arkadaşlar bunlar bizim elimizde var. Şu anda çok eski değil. 2001'de 2002'de yazılmış mektuplar. Diyor ki öğretmenimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında çocuklarımız tuvalet ihtiyacını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar.' Yani okullarda, tuvalet falan yok. Diyor ki, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında okulumuzda bir tane bilgisayar olur.' Şu an bizim 650 bin dersliğimizin tamamında internet erişimi olan etkileşimli tahta var. Akıllı tahtalar var. Birleşmiş Milletlerin raporunda diyor ki, dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye diyor. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yaptık; bunu Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde yaptık, ama ben asıl alkışı hak edenin bu salonda bulunan insanlar olduğuna inanıyorum. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımıza koşulsuz destek olmasaydınız, sizler Sayın Cumhurbaşkanıma girdiği her seçimde arkasında dimdik durmasaydınız, eğer bunların hiçbirini yapamazdık. Ben o yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun."

Bakan Tekin, daha sonra İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iftar programında öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Muharrem ŞEN/KARAMAN,

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fatma Nur Öğretmenin Okuluna İsim Verildi

