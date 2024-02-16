Fatma Şahin, Gaziantep\'in geleceğini şekillendirecek projelerini tanıttı

Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi ustalık döneminde hayata geçireceği projeleri Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıttı. Şahin, "Güçlü Gaziantep" sloganıyla altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis projelerini anlattı. Yeni dönemde yapılacak çalışmalar arasında; Düzbağ Barajı, yeni arıtma tesisleri, metro hattı, hidrojenli otobüsler, yeni çevre yolu, kentsel dönüşüm master planı, Deprem Anma ve Eğitim Merkezi, yeni BÜSEMLER, yeni millet bahçeleri ve İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi projeler yer alıyor.

FATMA ŞAHİN İLE 5 YIL DAHA YOLA DEVAM

Şahin, 2024-2029 yılında hayata geçireceği projeleri düzenlenen tanıtım toplantısında duyurdu. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda insanı merkeze alan belediyecilik anlayışıyla 10 yıl boyunca projelere imza atan Fatma Şahin, yeni dönemde de hizmetlerini hız kesmeden sürdürecek.

Kente kazandırılacak bazı önemli projeler ise şöyle;

TÜRKİYE'NİN İLK HİDROJENLİ OTOBÜSLERİ: 1 DEPO İLE 500 KM

Karsan tarafından üretilen ve Türkiye'de ilk hidrojenli otobüsleri Gaziantep'e geliyor. EBRD tarafından "Yeşil Şehir" ilan edilen Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerjiye yatırımları kapsamında ekosistemin korunarak gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması için hidrojenli otobüsler toplu taşımada kullanılmak için hazırlanıyor.

Yerli ve milli, sıfır emisyonlu, çevreci hidrojenle çalışan otobüsler, bir depo yakıtla 500 kilometre yol kat ederken yüksek yolcu kapasitesi ve konforuyla ön plana çıkıyor. Diğer araçların aksine hidrojenli otobüsler atık olarak egzozdan su buharı çıkartarak, ulaşımdan kaynaklanan sera gazının salınımının azaltılmasına katkıda bulunuyor. Suyun içindeki hidrojeni ayrıştırıp yakıt olarak kullanacak otobüsler, ayrıca kendini de şarj edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, hidrojen yakıtı elde edebilmek için kullanılacak enerjiyi kurduğu güneş enerjisi santrallerinden karşılayacak.

Daha temiz bir çevre için Fatma Şahin başkanlığında yeni döneminde 4 yeni tramvay alımı yapılacak, toplu taşımada otobüs filolarına 20 yeni elektrikli otobüs katılacak.

BELEDİYE ELİYLE İNŞA EDİLECEK EN BÜYÜK İÇME SUYU BARAJI

Gaziantep'in 2050 yılına kadar su ihtiyacını giderilmesi için hayata geçirilen Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nın devamı olacak, belediye eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ Barajı yapılacak. 191 metre yüksekliğindeki baraj, yüzde 100 cazibeyle gelecek suyla yılda 1.5 milyar TL enerji tasarruf sağlayacak, 166 milyon metreküp toplam su tutma hacmine sahip olacak.

GAZİANTEP-İSKENDERUN LİMANI GÜZERGAHI 107 KM'YE DÜŞECEK

Polateli İskenderun'a 20 km'lik bağlantı ve Amanoslar'a yaklaşık 25 kilometrelik tünellerin açılmasıyla mesafe 107 kilometreye düşecek. Gazi şehrin dünya pazarlarına ulaşımı için önemli bir anahtar olacak İskenderun Limanı'na tünellerle mesafe 107 kilometreye düşecek, zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak.

NİZİP'E 3 MİLYONLUK ARITMA TESİSİ YATIRIMI

Planlanan 3 milyar TL'lik yatırımla kurulacak Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde ise hizmet vermeye başladığında günlük 1 milyon metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak. Tesis, dünyadaki en son teknoloji ile donatılırken sosyal alanları ile bir cazibe merkezi yaratılacak.

Kent merkezinde gelişen şehrin yeni imar bölgelerinde 6 milyar TL'lik altyapı yatırımıyla 16 bölgenin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve paket arıtma tesisleri tamamlanacak.

METRO İLE ULAŞIMDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınan, Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi için geri sayım başladı. 10 kilometre 440 metre uzunluğundaki 9 istasyon ve 39 tren seti kapasiteli depodan oluşacak 15 milyar TL'lik dev yatırım olan metro hattı, toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlarken, yeşil şehrin ulaşım standartlarını da koruyacak.

YENİ ARITMA TESİSLERİ VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Gazi şehrin yeni yerleşim alanlarındaki atık suların arıtılarak doğayı kirletmemesi için dört yeni tesisin temelleri bu yıl atılacak. Kent merkezinde Kuzeyşehir, Kızılhisar 2'nci Etap, Beylerbeyi-Beykent ile depremden etkilenen İslahiye ilçesinde yapılacak İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisleri ile atık suların tamamı arıtılacak. 2 milyar TL'lik yatırımla yapılacak dört tesis ile altyapıda arıtma yükü alınacak.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜM ESASLI KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI

Gaziantep'in genelinde yapılan çalışmalarla zemin yapısı hakkında edinilen bilgilerle şehirde gönüllü kentsel dönüşüm yapılacak. Başkan Fatma Şahin, yeni döneminde tüm binaların kontrolünü yaparak daha güvenli, daha dirençli, her türlü afete dayanıklı mimarisi ile özgün, estetik yatay ve yeşil, yerinde gönüllü dönüşüm esaslı yeni yaşam alanlarını şehre kazandıracak. İlk etapta Nizip yolundan Gaziantep'e yakışır şekilde yerinde gönüllü dönüşüm yapılacak.

GAZİRAY, HAVALİMANI VE BÜSEM'E BAĞLANIYOR

Gaziantep'in ulaşımında önemli bir dönüm noktası olan ve bugünkü rakamıyla 30 milyarlık değere sahip GAZİRAY'ı Havalimanı ve BÜSEM bağlantıları yapılarak uzatılacak.

16 duraklık 25 kilometrelik dev proje olan GAZİRAY Banliyö Hattı, 1 istasyon ve 7 kilometre uzatılarak BÜSEM'e, 4 istasyon ve 15.3 kilometre uzatılarak Gaziantep Havalimanı'na bağlantı yapılacak. Böylelikle OSB ile KÜSGET arasında hizmet veren GAZİRAY'ın yeni bağlantılarla fonksiyon özelliği arttırılacak.

DÜLÜK TÜNELİ İLE YAKIT VE ZAMAN TASARRUFU

Dülük Tüneli ile 10 OSB'si 250 bin çalışanıyla Türkiye'nin sayılı sanayi bölgelerinden olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım kesintisiz olarak gerçekleştirecek. 5 bin 800 metre uzunluğundaki Dülük Tüneli'yle OSB – kent merkezi hattı için çevre yolu ile alternatif bağlantı sağlanacak. Projenin, Dülük Ormanı kısmı 2 bin 900 metrelik 2 tünelden oluşacak ve ormanın doğal ve tarihi yapısı da korunmuş olacak. 6 milyar TL'lik dev proje, Çevreyolu ile D-400'ün kesişim noktasından başlayacak, OSB ve Adana-Şanlıurfa Otoyolu'na (TAG) bağlanacak. Tünel kısmı gidiş geliş 3'er şeritten oluşacak. Proje tamamlandığında yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacak.

YENİ ÇEVRE YOLU İLE TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM

Gelişen şehrin yeni çevre yolu ihtiyacı için Başkan Fatma Şahin yeni projesiyle sorunu çözecek. 126 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu, doğuda Tem Otoyolu ve D-400 karayolu bağlantısı ile başlayarak, güneyde Güneyşehir yerleşimini ve Oğuzeli ilçesinin kuzeybatı ucunu çevreleyecek. Gaziantep'in batı ucundan devam etmek üzere kuzey batı uçtan D-400 Karayolu ile Tem Otoyolu bağlantısını sağlayarak kuzeyde Kuzeyşehir yerleşimini de kapsayarak Tem Otoyolu ve D-400 karayolu ile yeniden bağlantı sağlanacak.

Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için 7 bin 700 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde Yeşilvadi-Nizip bağlantı yoluyla Yeşilvadi Bulvarı'nı Nizip Yolu'na ve BÜSEM'e direk bağlayarak hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanacak. Gazi şehre ayrıca BÜSEM–1 VE 2, Seyrantepe, Abdülhamithan, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Tugay Kavşak Genişletme ile 6 yeni katlı kavşak kazandırılacak.

ÇEVRE VE ENERJİ PROJELERİ DEVAM EDECEK

Başkan Şahin'in ustalık döneminde hava kirliliğinin yoğun olduğu mahallelerde 10 bin evin daha doğalgaz dönüşümü yapılacak. Enerji ihtiyacını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılayan Gaziantep Büyükşehir, 37 megawattlık güneş enerjisi gücün kurulumunu tamamlarken 16 megawatt yeni güneş enerjisi panelinin kurulumunu sürdürüyor. Öte yandan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nin 2'nci etabı tamamlanarak tüm atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırılacak.

YENİ BÜSEMLER ŞEHRE KAZANDIRILACAK

3.9 milyon metrekare alana kurulan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM)'in yenileri şehre kazandırılıyor. Sıkışan şehri rahatlatmak, kent merkezinde kalan üretim ve ticaret yerlerini şehrin dışına taşıyarak modern tesisler kazandırmak için başlatılan projenin devamında ilk durak Kuzeyşehir olacak. 2 milyon metrekare alana kurulacak, 5 bin iş yeri ve 25 bin kişinin istihdamını sağlayacak proje ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi elektrik üretim A.Ş., Havalandırma ve İklimlendirme, Asansörcüler Sanayi Sitesi ve Kuzeyşehir Demir Çelik Sanayi Sitesi kurulacak.

Diğer BÜSEM'ler için konum olarak Bedirkent, Taşlıca, Mavikent, Sinan ve Oğuzeli belirlendi. Kurulacak yeni 5 BÜSEM toplam 804 bin metrekare olurken mobilyacılar, dericiler, bağırsakçılar, trikotajcılar ve hububatçılar için yeni iş yerleri ortaya çıkacak.

DEPREM ANMA VE EĞİTİM MERKEZİ

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il içinde olan Gaziantep'te, Nurdağı'nda 10 bin metrekare alanda hayatını kaybedenleri anmak, yıkımı göstererek gelecek nesilleri bilinçlendirecek, deprem anında yapılması gerekenleri anlatacak, aynı zamanda mimarlık ve inşaat mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin eğitim amaçlı ziyaret edebileceği Deprem Anma ve Eğitim Merkezi yapılacak.

YEŞİLİYLE GÜÇLÜ GAZİANTEP

Şehrin grileşen yüzünü son 10 senede yeşile boyayan, ağaçlandırma çalışmalarıyla kentin her noktasını yeşillendiren Başkan Fatma Şahin, yeni döneminde yeni çalışmalarla şehre nefes aldıracak. Şehir merkezinde yapılacak çalışmalarla Türkiye'de şehir merkezinden geçen tek 19 kilometre kesintisiz yeşil yaşam koridoru oluşturulacak.

GASTROBOTANİK BAHÇESİ

Galle Park'ın devamında yapılacak yeni Gastrobotanik Bahçesi, 232 bin metrekarelik alanda kurulacak. Gastrobotanik Bahçesi içerisinde yöresel ve dünya mutfağında kullanılan bitkilerin bulunduğu bahçeler ve tadım merkezleri, laboratuvarlar, seralar, herbaryum, tohum bankası, eğitim salonları, kütüphanesi, arkeobotanik müzesi, sağlıklı yaşam destek üniteleri yer alacak.

FESTİVALLER PARKI ÇOK AMAÇLI SALON VE SEYİR KULESİ

Festivaller Parkı içerisinde 10 bin metrekarelik alana kurulacak alanda içinde her türlü festivallerin, fuarların ve etkinliklerin düzenleneceği çok amaçlı salon ve seyir kulesi yapılacak. 10 kilometrelik yeşil dokuyu görebilecek bakış açısına sahip olacak seyir kulesi keyifli bir izlenim ve manzara sunacak.

Başkan Şahin açıkladığı yeni projeleriyle Çınarlı Parkı ve Şehitler Abidesi revize edilecek, Humanız, TRT Orman Parkları yapılacak. Yeni yaşam alanları olan Kuzeyşehir ve Güneyşehir'e yeni millet bahçeleri inşa edilecek.

İSLAHİYE'YE YAYLA TURİZMİ YATIRIMI

Yayla turizmini canlandırmak amacıyla Huzur Yaylası Tabiat Parkı kurulacak. Bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin bölge olan Huzur Yaylası için yeni yol çalışması tamamlandı. 150 hektar büyüklüğünde alanda ilk etapta karavan park yapılacak.

İLERİ YAŞ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Kentte yaşayan yaşlıların hizmetine sunulacak 27 bin metrekare alanda 94 odadan oluşacak yeni İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 8 postop, 16 özel bakım odası, fizik tedavi odaları, havuz, hamam ile hizmet verecek.

HAYDİ BÜFELERİ ÇOĞALIYOR KAPASİTE ARTIYOR!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Haydi Büfe uygulaması büyüyecek. Meslek liseleri tarafından Gazi şehirlilere sunulan kaliteli ve ucuz ekmeklerin üretim kapasitesinin arttırılması için günlük 120 bin ekmek üretim kapasiteli yeni fabrika kuruluyor. Öte yandan 57 noktada hizmet veren Haydi büfelerinin sayıları artırılacak, üç noktada yeni Haydi Market kurulacak.

TARIMIYLA GÜÇLÜ GAZİANTEP

Çiftçilere başta olmak üzere mazot, gübre, yem, sertifikalı tohum, fidan ve fide destekleri artarak devam edecek. İlçelerde kurulan kadın kooperatifleri eliyle başlatılan ata tohumuna dönüş projesi kapsamında yeni tohumlar üretilecek.

EĞİTİM VE GENÇLİĞİYLE GÜÇLÜ GAZİANTEP

"Eğitim Şehri Gaziantep" sloganıyla çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği sunan ve zenginliğin yetişmiş insan gücü olduğuna inanan Başkan Fatma Şahin, yeni dönemde projeleriyle Gazi şehre hizmeti sürdürecek.

ŞEHİR KÜTÜPHANESİ

Mevcut Valilik binasının boşatılmasının ardından yıkılmadan Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülecek. Yeni kütüphane klasik anlayışın aksine gençlerin kendilerini evlerinde hissedebileceği 7/24 hizmet verecek şekilde planlanıyor.

Özellikle Gazi şehirde büyük ihtiyaç olan ders çalışma alanlarının oluşturulması, ihtisas kitaplıklarıyla kitaba erişimin kolaylaştırılması, dijital alanlar ile modern kütüphanecilik hizmetleri verilmesi, yetenek atölyeleri gibi onlarca etkinlikle desteklenmesi ve yazar buluşmaları hedefleniyor.

BEBEK VE OYUNCAK KÜTÜPHANESİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Kütüphanesi projesi sonrasında yeni dönemde Bebek ve Oyuncak Kütüphanesi kurulacak. Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı'nda yer alacak kütüphane, 0-5 yaş arası gruplar için yapılacak atölyeler ile temel becerileri, görsel algılamayı ve yabancı dil öğrenimi gibi kazanımları, bebeklere, görsel, fiziksel ve işitsel anlamda katkı sağlayacak. Kütüphanede çocuklar yüzlerce oyuncak arasından oyuncağını seçecek, iki hafta oynadıktan sonra iade edip yenisini alabilecek.

SPOR TESİSLERİNİN SAYISI ARTACAK

4O yeni spor salonunu şehre kazandıran Başkan Fatma Şahin, 10 yeni spor salonunu yeni dönemde vatandaşların hizmetine sunacak. Şehir merkezinde 3 bin kişi kapasiteli Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu ise 1.5 yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

Öte yandan engelli vatandaşların yararlanabileceği Engelsiz Spor Salonu yapılacak. Futbolun gelişmesi için amatör futbol kulüplerinin kullanacağı Amatör Futbol Kompleksi hizmete sunulacak.

KÜLTÜR VE TURİZMİYLE GÜÇLÜ GAZİANTEP

Gaziantep'in zengin kültürü, Başkan Fatma Şahin ile dünyaya duyuruluyor, turizme kazandırılıyor. Yeni yapılacak müzeler, yabancı turistleri Gazi şehirde tarihi yolculuğa çıkaracak.

MÜZELER ŞEHRİ GAZİANTEP

Sabun, pekmez ve zeytinyağı üretim süreçlerini anlatan, ziyaretçinin yapımını deneyimleyeceği Sabun ve Pekmez Müzesi için sona yaklaşılırken eski Merkez Bankası, Para Müzesi'ne dönüştürülecek. Eski Ticaret Lisesi binasında, Gazi şehrin tarihi belleğinin korunduğu Bellek Gaziantep Müzesi şehre kazandırılacak. Öte yandan Pürsefa İpekyolu ve İslam Medeniyeti Müzesi, İpekyolu El Sanatları Müzesi ve Nizip Han Restorasyonu ve Kent Müzesi çalışmaları başladı.

FESTİVALLER ŞEHRİ GAZİANTEP İÇİN 12 AY 12 FESTİVAL

Her ay yapılacak ulusal ve uluslararası festivallerle kültürümüze, tarihimize, gençliğimize, sanatımıza ve geleneklerimiz vatandaşlarla buluşturulacak. Bu kapsamda gastronomi, gençlik, hemşehri, opera bale, film, tiyatro, Rumkale su sporları, spor festivalleri, geleneksel çocuk oyunları, sanat festivali, bilim filmleri ve kısa film festivali düzenlenecek.

YAVUZELİ'NDE BULUNAN FIRAT'IN İNCİSİ RUMKALE'YE TELEFERİK

Türkiye'nin en büyük seyir terasına sahip Rumkale için yen 4 istasyonlu teleferik projesi hayata geçirilecek. Böylelikle Rumkale'den Nizip Yolu'na bağlantı sağlanmış olacak.

KARKAMIŞ EKOPARK PROJESİ İLE EKOSİSTEM KORUNACAK

Sınır ilçesi Karkamış'ta 5.5 milyon metrekare toplam alanda yürütülecek proje ile bölgede bulunan endemik çeşitlilik başta olmak üzere ekosistem korunarak turizme kazandırılacak.

TEKNOLOJİ İLE SANATI BULUŞTURACAK MERKEZ

Dijital sanatlar ve sergilenmesi konusunda Gaziantep'in öncü bir şehir olmasını sağlamak amacıyla Dijital Sanatlar Gösteri Merkezi bölgede bir ilk olacak.



