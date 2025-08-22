FBI'dan Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın evinde arama - Son Dakika
FBI'dan Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın evinde arama

22.08.2025 16:51
FBI ajanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton'ın evinde arama yaptı. Görevinden ayrıldığı 2019 yılından bu yana Trump'a sert eleştiriler yönelten isimlerin başında gelen Bolton, Trump yönetiminde geçirdiği dönemi anlattığı "Olayların Olduğu Oda" isimli kitabında 'gizli bilgileri ifşa etmekle' suçlanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yerel saatle 07.00 sıralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Maryland eyaletindeki evinde arama yaptı.

FBI DİREKTÖRÜ: KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL

Olayı ilk duyuran New York Post gazetesi, aramanın gizli belgelere yönelik uzun süredir devam eden soruşturmanın bir parçası olduğunu aktardı. FBI Direktörü Kash Patel ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kimse hukukun üstünde değil. FBI ajanları görevde" ifadelerini kullandı.

GİZLİ BİLGİLERİ KÖTÜYE KULLANMAKLA SUÇLANMIŞTI

Bolton, Trump'ın 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde 2018-2019 arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmıştı. Bolton, görevinden ayrıldığı 2019'dan beri Trump'a sert eleştirilen yönelten bir isim haline gelmişti. Bolton daha önce, 2020'de yayımlanan "Olayların Olduğu Oda" adlı kitabında, 2018-2019 yılları arasında Trump'ın ilk yönetiminde geçirdiği dönemi anlattığı gizli bilgileri kötüye kullanmakla suçlanmıştı.

HAKKINDA AÇILAN DAVA BIDEN DÖNEMİNDE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

ABD Adalet Bakanlığı, gizli bilgilerin ifşa edilmemesiyle ilgili bir anlaşmanın "açıkça ihlal edildiğini" belirterek dava açmıştı. Söz konusu dava, Haziran 2021'de önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında düşürülmüştü.

GÜVENLİK KORUMASI SONLANDIRILMIŞTI

Daha önce Bush yönetimi sırasında Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi olarak görev yapan Bolton'ın güvenlik koruması, Trump yönetimi tarafından Ocak ayında sonlandırılmıştı. Bolton'la birlikte daha önce başkanla çatışan diğer bazı eski yetkililerin de güvenlik koruması kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA

