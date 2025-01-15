Fidan'dan Hamas'a Ateşkes Temennisi - Son Dakika
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Politika

Fidan'dan Hamas'a Ateşkes Temennisi

Bakan Fidan, Hamas ile görüşerek Gazze'deki ateşkesin hayırlı olmasını diledi ve destek sözü verdi.

15.01.2025 23:19
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosu'nun üyeleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını dileyen Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insan yardım ulaştırılması başta olmak üzere, Türkiye'nin Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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