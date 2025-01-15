Fidan'dan Hamas'a Ateşkes Temennisi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosu'nun üyeleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını dileyen Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insan yardım ulaştırılması başta olmak üzere, Türkiye'nin Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti. - ANKARA