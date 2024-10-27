DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldi" denildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden görüntü ve fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Fidan ve Tatar Ankara'da Görüştü - Son Dakika
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