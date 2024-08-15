Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda soykırımın ayrıntılarını anlatacak

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na soykırımın son zamanlarda yarattığı bilinmeyen ayrıntılarını anlatabileceğini söyledi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceğini anımsatarak, İsrail'in saldırılarının soykırıma dönüştüğünü ve halen devam ettiğini belirtti.

Saldırıların durması için küresel diplomasinin harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Temelli, "Sayın Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bize soykırımın son zamanlarda yarattığı belki de bilmediğimiz ayrıntılarını dile getirecek. Filistin sorunu derin bir sorun. Kürt sorunu ve Filistin sorunu çözülmediği sürece Orta Doğu'ya barışın gelemeyeceği, Orta Doğu halklarının huzura kavuşamayacağını, dünya siyasetinin de istikrara kavuşamayacağını, bu sorunun çözümünün barış siyasetinden geçtiğini de çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Temelli, İsrail'in yayılmacı politikası ile Filistin halkını yerinden ettiğini kaydederek, Filistin sorununun çözümünün Filistin halkının kendi iradesi ile kendi kaderini tayin etme hakkıyla ancak mümkün olabileceğini vurguladı.

Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirten Temelli, "Bugünkü iktidar ise hamasetle ayakta durmaya çalışıp Orta Doğu'ya yönelik yaklaşımları sürdürmeye devam ediyor. Çünkü biliyor ki, İsrail meselesinde sahici bir tutum almak aslında Orta Doğu'daki diplomasinizi şekillendirecektir. Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelim hatta genelde bir dış politikasından bahsetmek mümkün değil." dedi.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Temelli, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Can Atalay'a ilişkin yaptığı açıklamalara ilişkin şunları kaydetti:

"Can Atalay için toplanacağız yarın. Adalet Bakanı'nın açıklaması talihsiz bir açıklama. Henüz daha Meclis toplanmamış, orada görüşmeler yapılmamış, Meclis iradesini ortaya koymamış. Bu Meclis'i, halkın iradesini yok sayan dil giderek yaygınlaşmış durumda."