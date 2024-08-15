Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM Genel Kurulu'na hitap etti
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Ankara'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap etti. Abbas, Filistin'in bağımsızlık mücadelesini anlattığı konuşmasında, Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten övgüyle bahsetti ve uluslararası toplumun Filistin halkının haklarını koruması gerektiğini vurguladı.
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15.08.2024 19:01:10. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas TBMM Genel Kurulu'na hitap etti - Son Dakika
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