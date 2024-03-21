Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Orta Doğu turuna tepki gösterdi

Politika

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 6. Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ziyaretlerine yönelik yapılan açıklamada, "İsrail'e saldırganlığını artırması için zaman kazandırmaktan başka bir işe yaramıyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgede ateşkes ilan edilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail ile Hamas arasında arabulucular tarafından yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla çıktığı 6. Orta Doğu turuna çıkmasına yönelik Filistin'den açıklama geldi. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in bölgede yürüttüğü diplomasinin Gazze için henüz somut bir sonuç vermediği belirtilirken, "İsrail'e saldırganlığını artırması için zaman kazandırmaktan başka bir işe yaramıyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "İsrail hükümeti, Filistin halkına yönelik saldırganlığının temel hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere daha fazla zaman kazanmak için başarısızlıktan faydalanıyor" denildi.

ABD'li Bakan Blinken, Orta Doğru turunun ilk ayağında dün Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya gelmişti. Blinken'in bugün de Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile bir araya gelmesi bekleniyor. - GAZZE