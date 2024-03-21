Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 6. Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ziyaretlerine yönelik yapılan açıklamada, "İsrail'e saldırganlığını artırması için zaman kazandırmaktan başka bir işe yaramıyor" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgede ateşkes ilan edilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail ile Hamas arasında arabulucular tarafından yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla çıktığı 6. Orta Doğu turuna çıkmasına yönelik Filistin'den açıklama geldi. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in bölgede yürüttüğü diplomasinin Gazze için henüz somut bir sonuç vermediği belirtilirken, "İsrail'e saldırganlığını artırması için zaman kazandırmaktan başka bir işe yaramıyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "İsrail hükümeti, Filistin halkına yönelik saldırganlığının temel hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere daha fazla zaman kazanmak için başarısızlıktan faydalanıyor" denildi.
ABD'li Bakan Blinken, Orta Doğru turunun ilk ayağında dün Suudi Arabistan temasları kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya gelmişti. Blinken'in bugün de Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile bir araya gelmesi bekleniyor. - GAZZE
Son Dakika › Politika › Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Orta Doğu turuna tepki gösterdi - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de yaptığı açıklamada, yerli diyabet sensörünün yerlileştirme sürecinin tamamlandığını ve pilot üretime geçilmek üzere klinik çalışma safhasına gelindiğini belirtti. Bakan Koca, bu sensörün özellikle insülin kullanan tip 1 diyabetlilere verilmek istendiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere banka promosyonu ödemeleri yapılacağını duyurdu. Erdoğan, ayrıca depremzedelerin konut ihtiyaçlarının karşılandığını ve enflasyonun düşeceğini belirtti. Muhalefetin ise ülkenin geleceği için umut verici bir değişim geçirmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyüttüklerini ve şimdi hedeflerinin ülkemizi 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmak olduğunu söyledi. Erdoğan, Kayseri'deki mitingde ayrıca Nevruz Bayramı'nı kutladı ve 31 Mart yerel seçimlerine değindi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de düzenlenen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü fidan dikim etkinliğine katıldı. Konuşmasında, Türkiye'nin orman varlığını arttırmak için başlatacakları kampanyayı duyuran Bakan Yumaklı, aynı zamanda orman yangınlarıyla mücadele için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın memleketin üzerine 'karabasan' gibi çöktüğünü, ittifaktan ayrılan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) de iktidar tarafından hakarete uğradığını söyledi. Özel, 'Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir' dedi. Yerel seçim çalışmaları için yurt gezilerine devam CHP Genel Başkanı Özel Samsun'daydı. Partisinin düzenlediği mitingde konuşan CHP Lideri, Cumhur İttifakından ayrılan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hakaret edildiğini ve 'ip cambazı' ve 'zübük' olmakla suçlandığını söyledi.
Şanlıurfa'daki yerel seçimlerde Gelecek Partisi Belediye Başkan adayı Ferit Çevik, seçim yarışından çekildi. Gelecek Partisi, Ak Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyeceğini açıkladı.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çeşme Projesi adı verilen talan projesine karşı duracaklarını ve tarım arazilerinin ve doğal güzelliklerin betonlaşmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları açacaklarını ve kadın istihdamını artırmak için Kadını Kalkındırma Ofisi kuracaklarını söyledi. Sporu destekleyeceklerini ve gerekli teşvikleri sağlayacaklarını da vurguladı.
Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de fabrika ziyaretleri yaptı. Fabrikaları AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte ziyaret etti.
Çardak ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisiyle karşılaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak ilçesinde hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, Seferihisar'da iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Ayrıca, Seferihisar Belediye Başkan adayı İnci Paksoy için destek istedi ve Zafer Partisi Seferihisar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından Urla ilçesinde de esnaf ziyaretlerinde bulundu.
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana'da uyuşturucu kullanımının artışıyla ilgili soru önergesi vererek, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Sümer, uyuşturucu belasına çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, Saray iktidarının yerel seçim rantı yerine bu sorunla ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Sümer, ayrıca uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonların kalıcı çözüm sağlamadığını belirterek, sorunun temellerine inilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Adana'da yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısının resmi kayıtlardan daha fazla olduğunu ve bu durumun uyuşturucu teminini artırdığını dile getirdi. Sümer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonları ve yabancı uyruklu kişilerin etkisi hakkında sorular yöneltti.
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