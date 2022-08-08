Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Nahhale: "İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız"

Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Ziyad Nahhale yaptığı açıklamada, "İsrail anlaşmaya uymazsa ateşkesi geçersiz sayacağız ve yeniden savaşacağız" dedi.

Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, İran'ın başkenti Tahran'da basın toplantısı düzenledi. Nahhale konuşmasında, "İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya olan Filistin halkını ve onların azmini selamlıyorum. Şehitlerin önünde eğiliyor, Filistin halkına, bizimle dayanışma gösteren İslam milletlerine selamlarımı gönderiyorum" dedi.

İslami Cihat Örgütü'nün her zamankinden daha istikrarlı ve güçlü olduğunu vurgulayan Nahhale, "İslami Cihat bugün daha güçlü. İsrail'in tüm şehirlerini füze ve roketlerimiz ile hedef aldık. İsrail ile güç dengesine rağmen savaşı kontrolümüz altında tuttuk" şeklinde konuştu.

İşgalci güçlerin herhangi bir şart ve koşul belirleyemeyeceğini söyleyen Nahhale, "Siyonist rejim Şeyh Bassam al-Saadi ve Khalil Al-Awadeh'in serbest bırakılması için direniş baskısı altındaydı. Bugünkü direniş, düşmana farklı denklemler dayatıyor" dedi. Nahhale açıklamasında, "Şeyh Bassam al-Saadi ve Khalil al-Awadeh'in serbest bırakılmasını ateşkes şartı haline getirdik. Mısır tarafı Bassam Al-Saadi'nin 1 hafta içinde serbest bırakılması için çalışma sözü verdi. Bu zaferi Filistin halkının yanında olan tüm insanlara adıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in şartlara uymaması halinde ateşkesi geçersiz sayacaklarını belirten Nahhale, "İsrail anlaşmaya uymazsa ateşkesi geçersiz sayacağız ve yeniden savaşacağız" dedi.

İsrail ordusunun geçtiğimiz cuma günü, Gazze'de İslami Cihat Örgütü'ne ait noktaları hedef almasının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına bir dizi roket atışıyla karşılık verilmişti. İslami Cihat Örgütü ve İsrail Ulusal Kamu Diplomasi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada taraflar arasında ateşkesin bu gece 23.30'da uygulamaya gireceği duyurulmuştu. - TAHRAN