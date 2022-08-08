Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Nahhale: "İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Nahhale: "İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız"

08.08.2022 09:58

Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Ziyad Nahhale yaptığı açıklamada, "İsrail anlaşmaya uymazsa ateşkesi geçersiz sayacağız ve yeniden savaşacağız" dedi.

Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Ziyad Nahhale yaptığı açıklamada, "İsrail anlaşmaya uymazsa ateşkesi geçersiz sayacağız ve yeniden savaşacağız" dedi.

Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, İran'ın başkenti Tahran'da basın toplantısı düzenledi. Nahhale konuşmasında, "İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya olan Filistin halkını ve onların azmini selamlıyorum. Şehitlerin önünde eğiliyor, Filistin halkına, bizimle dayanışma gösteren İslam milletlerine selamlarımı gönderiyorum" dedi.

İslami Cihat Örgütü'nün her zamankinden daha istikrarlı ve güçlü olduğunu vurgulayan Nahhale, "İslami Cihat bugün daha güçlü. İsrail'in tüm şehirlerini füze ve roketlerimiz ile hedef aldık. İsrail ile güç dengesine rağmen savaşı kontrolümüz altında tuttuk" şeklinde konuştu.

İşgalci güçlerin herhangi bir şart ve koşul belirleyemeyeceğini söyleyen Nahhale, "Siyonist rejim Şeyh Bassam al-Saadi ve Khalil Al-Awadeh'in serbest bırakılması için direniş baskısı altındaydı. Bugünkü direniş, düşmana farklı denklemler dayatıyor" dedi. Nahhale açıklamasında, "Şeyh Bassam al-Saadi ve Khalil al-Awadeh'in serbest bırakılmasını ateşkes şartı haline getirdik. Mısır tarafı Bassam Al-Saadi'nin 1 hafta içinde serbest bırakılması için çalışma sözü verdi. Bu zaferi Filistin halkının yanında olan tüm insanlara adıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in şartlara uymaması halinde ateşkesi geçersiz sayacaklarını belirten Nahhale, "İsrail anlaşmaya uymazsa ateşkesi geçersiz sayacağız ve yeniden savaşacağız" dedi.

İsrail ordusunun geçtiğimiz cuma günü, Gazze'de İslami Cihat Örgütü'ne ait noktaları hedef almasının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına bir dizi roket atışıyla karşılık verilmişti. İslami Cihat Örgütü ve İsrail Ulusal Kamu Diplomasi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada taraflar arasında ateşkesin bu gece 23.30'da uygulamaya gireceği duyurulmuştu. - TAHRAN

YORUMLAR
500
İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'e verilecek tepkiye ilişkin 'telefon diplomasisi' Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'e verilecek tepkiye ilişkin 'telefon diplomasisi'
Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Tahran, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Nahhale: 'İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:18:30. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Nahhale: "İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement