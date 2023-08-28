Macron resti çekti! Fransa büyükelçisi Nijer'de kalacak

Darbe sonrası suların durulmadığı Nijer'de, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verilen 48 saatlik süre doldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nijer'de "istenmeyen kişi" ilan edilen ve ülkeden ayrılması için verilen sürenin dolduğu Fransız Büyükelçi Slyvain Itte'yi baskılara rağmen geri çekmeyeceklerini duyurdu. Öte yandan Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğinin çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı ve bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.

MACRON: ASKERİ YÖNETİMİ TANIMIYORUZ

Başkent Paris'teki 29. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Macron, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz (Slyvain Itte) Niamey'de kalacak." dedi. Nijer'deki askeri yönetimi tanımadıklarını ve "henüz istifasını sunmayan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u desteklediklerini söyleyen Macron, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Nijer yönetimine yönelik aldığı yaptırım kararlarını ve politikalarını desteklediklerini yineledi.

AVRUPA ÜLKELERİNİ UYARDI

Fransa ve diplomatlarının son aylarda birçok ülkede zorluklarla karşılaştığını dile getiren Macron, halihazırda Paris'teki konferansta bulunmayan Fransız diplomatları selamladığını ifade etti. Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa'yı ve Batı ülkelerini "uluslararası arenada zayıflama riskine" karşı uyardı.