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Fransa İçişleri Bakanı Filistin'e Destek Gösterilerini Yasakladı - Son Dakika

Fransa İçişleri Bakanı Filistin'e Destek Gösterilerini Yasakladı

Son Güncelleme: 12.10.2023 20:32

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin'e destek gösterilerinin tümünün yasaklanması talimatını verdi. Darmanin, valilere gönderdiği mesajda, Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları kamu düzenini bozabilecekleri gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulundu. Ayrıca yasaklanan bu gösterilere katılanların da gözaltına alınmasını istedi. Fransa'da Filistin'i destekleyen gösteriler art arda yasaklanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin'e destek gösterilerinin tümünün yasaklanması talimatını verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Darmanin, valilere gönderdiği Telegram mesajında, Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulundu.

Darmanin, ayrıca yasaklanan bu gösterilere katılanların da gözaltına alınmasını istedi.

Fransa'da Filistin'i destekleyen gösteriler art arda yasaklanmıştı

Yerel makamlar, farklı kentlerde İsrail'e destek gösterilerine izin verirken, bu hafta önce Lyon, Marsilya ve Paris'teki Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Lyon'da valiliğin yasağına rağmen Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlenmişti.

Sosyal medyada da yer alan paylaşımlarda polisin biber gazıyla müdahale etmesi, yoğun biber gazına maruz kalan göstericilerin Filistin bayrakları ile koşmaları görüntülere yansımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Fransa İçişleri Bakanı Filistin'e Destek Gösterilerini Yasakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa İçişleri Bakanı Filistin'e Destek Gösterilerini Yasakladı - Son Dakika
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