Fransa, İsrail'den UNIFIL Saldırısı Nedeniyle Açıklama Talep Etti - Son Dakika
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Politika

Fransa, İsrail'den UNIFIL Saldırısı Nedeniyle Açıklama Talep Etti

Fransa, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırısını kınayarak, açıklama istedi ve güvenliğin sağlanmasını vurguladı.

10.10.2024 22:29
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İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ateş açmasının ardından Fransa, İsrail'den açıklama talep etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısına ilişkin tepkiler sürüyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın UNIFIL saldırısıyla ilgili İsrail'den açıklama talep ettiği aktarılarak, çatışmaya taraf olan tüm aktörlere barış gücü askerlerinin güvenliğini sağlama ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulama çağrısında bulunuldu. Bakanlık, UNIFIL personelini ve Fransız kontenjanının bu zor koşullar altında gösterdiği sürekli bağlılık ve profesyonellikten dolayı takdir etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Christophe Lemoine, yaptığı açıklamada, "Barış gücü askerlerinin korunması, çatışmanın tüm tarafları için bağlayıcı bir zorunluluktur" ifadelerini kullanarak, Paris'in UNIFIL'in güvenliğine yönelik her türlü saldırıyı kınadığını vurguladı.

Avrupa ülkelerinden sert tepkiler

İsrail'in düzenlediği saldırı, özellikle İtalya, İspanya ve İrlanda gibi BM barış gücüne asker sağlayan ülkelerde öfkeyle karşılandı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, "İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen ve tekrarlanan düşmanca eylemler savaş suçu teşkil edebilir. Bunlar uluslararası hukuk normlarının son derece ciddi ihlalleridir ve herhangi bir askeri gerekçeyle haklı gösterilemez. İsrail silahlı kuvvetlerinin UNIFIL'i bazı üslerin boşaltılması gerektiği konusunda uyarmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Büyükelçiye, İsrail hükümetine, Birleşmiş Milletler ve İtalya'nın İsrail hükümetinden emir alamayacağını söylemesini söyledim" dedi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, "BM barış gücü askerlerine veya tesislerine yakın herhangi bir ateş açılması sorumsuzca bir eylemdir ve derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı. Madrid yönetimi de bu saldırıyı uluslararası hukukun "ciddi bir ihlali" olarak nitelendirdi.

UNIFIL saldırısı

İsrail'in açtığı ateş sonucu UNIFIL'in Naqoura'daki ana üssünde bulunan bir nöbetçi kulesi isabet almış, 2 asker hafif şekilde yaralanmıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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