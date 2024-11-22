Fransa UCM'nin Kararını Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Fransa UCM'nin Kararını Değerlendirdi

Fransa, UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama kararının sadece bir suçlama olduğunu açıkladı.

22.11.2024 16:39
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için çıkardığı tutuklama kararının bir "hüküm değil, sadece bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, çıkarılan tutuklama kararının bir "hüküm değil, sadece bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğu ifade edilerek, "Fransa bu kararı not ediyor. Uluslararası adaleti destekleme konusundaki uzun süreli bağlılığına sadık kalarak mahkemenin bağımsız çalışmasına olan bağlılığını yineliyor" denildi. Netanyahu ve Gallant'ın Fransız topraklarına girmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına dair ise görüş belirtilmedi.

Almanya: "Tutuklama emrine karşı atılacak adımları inceliyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Almanya'nın mahkemenin çalışmalarına saygı duyduğunu ve ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde yasalara bağlı kaldığını söyledi. Hükümetin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarma kararına nasıl yanıt vereceğini "incelediğini" belirten Baerbock, "İsrail Başbakanının Avrupa Birliği'ne girip girmeyeceği varsayımsal bir soru. Şu anda bunun Almanya'da uygulama açısından tam olarak ne anlama geldiğini inceliyoruz. Almanya, bu kurumu tanıyan ve uluslararası hukuka saygı gösteren bir ülke olarak mahkemeye bağlıdır" dedi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit ise, "Bu temelde tutuklama yapacağımızı hayal etmekte zorlanıyorum" diyerek tutuklama emriyle ilgili hukuki soruların açıklığa kavuşturulması gerektiğine belirtti. Tutuklama emirlerini dikkatle inceleyeceklerini söyleyen Hebestreit, Almanya'ya bir ziyaret planlanmadan daha fazla adım atılmayacağını aktardı. Alman hükümetinin İsrail'e silah sevkiyatı konusundaki tutumunun tutuklama kararlarının ardından değişmediğini belirten Hebestreit, her bir vakanın ayrı ayrı değerlendirilmeye tabi olduğunu kaydetti. Hebestreit, "Alman hükümeti UCM tüzüğünün hazırlanmasında yer aldı ve UCM'nin en büyük destekçilerinden biridir. Bu tutum aynı zamanda Alman tarihinin de bir sonucudur. Aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucu olarak İsrail ile özel ilişkilerimiz ve büyük bir sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu.

İrlanda ve Slovenya: "Tutuklarız"

İrlanda Başbakanı Simon Harris ise Netanyahu'nun İrlanda'ya gelmesi halinde tutuklanacağını ifade etti. Harris, "Uluslararası mahkemeleri destekliyoruz ve onların emirlerini uyguluyoruz" dedi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob da medyaya yaptığı açıklamada, ülkesinin tutuklama emrine saygı göstereceğini ve "tam olarak uyacağını" ifade etti. - PARİS

Kaynak: İHA

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