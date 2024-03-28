Fransa, UNRWA'ya yardımlarını sürdürecek - Son Dakika
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Politika

Fransa, UNRWA'ya yardımlarını sürdürecek

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bu yıl 30 milyon eurodan fazla yardımda bulunacağını açıkladı. Fransa, UNRWA'ya yönelik yardım fonlarını askıya almıştı ancak geri adım atarak faaliyetlerini desteklemek üzere yardımlarını sürdüreceğini duyurdu.

28.03.2024 17:56
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bu yıl 30 milyon eurodan fazla yardımda bulunacağını açıkladı.

Personellerinin İsrail-Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarına karıştığına yönelik iddiaların ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik yardım fonlarını askıya alan Fransa, geri adım attı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, UNRWA'nın faaliyetlerini desteklemek üzere bu yıl 30 milyon eurodan fazla yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Christophe Lemoine yaptığı açıklamada, "UNRWA'nın görevlerini nefret ve şiddeti teşvik etmeyen bir ruhla yerine getirmesi için gerekli şartların sağlanmasını temin ederken katkılarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı. Lemoine, UNRWA'ya ödemenin ne zaman yapılacağını belirtti.

Fransa'nın olağan üç aylık programa göre bir sonraki ödemeyi nisan ayında yapması bekleniyor.

Birçok ülke UNRWA'ya yardımları durdurmuştu

Aralarında ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Fransa, Estonya, Avusturya, Japonya ve İsveç'in bulunduğu ülkeler, 7 Ekim iddialarının ardından UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurma kararı almıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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