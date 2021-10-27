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Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı - Son Dakika

Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı

27.10.2021 12:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dev projenin detaylarını paylaştı. Füzuli'den İstanbul'a uzanan bir yolun inşa edileceğini ve bu dev projede Türk müteahhitlerin çalışacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, bölgesel barış ve istikrarın tesisinde ulaştırma hatlarının önemini her zaman vurguladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın üzerinde çalıştığı önemli projenin müjdesini partisinin grup toplantısından verdi. Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan işbirliğini geliştirmeye devam ediyor. İnşallah Füzuli'den İstanbul'a da bir yol uzanacak. Bu yolların yapımında Türk müteahhitleri çalışacak" dedi.

"FÜZULİ VE ZENGİLAN'DA BİR ARAYA GELDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyle ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Aziz Kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle, Azerbaycan'a gerçekleştirdiğimiz günübirlik çalışma ziyaretini, verimli bir şekilde tamamladık. Kardeş Azerbaycan'ı son olarak haziran ayında ziyaret etmiştim. İlham Kardeşimle, Şuşa'nın ardından bu defa da işgalden kurtarılan Füzuli ve Zengilan'da bir araya geldik.

"TÜRKİYE OLARAK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Ziyaretimizde, Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan topraklarında hayata geçirdiği yeniden imar ve kalkınma çalışmalarını yakından gördük. Bölgedeki ekonomik kapasitenin canlandırılmasına, ulaştırma hatlarının ihyasına ve yenilerinin inşasına dair faaliyetleri birlikte incelemiş olduk. Azerbaycan'ın başarılarıyla, en az Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar biz de mutlu oluyoruz. Türkiye olarak, bu projelerin parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz.

"KİLİT ÖNEMDEKİ BİR HAVA ULAŞTIRMA GÜZERGAHI KAZANDIK"

Ziyaretimiz kapsamında, 8 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını, kardeşim Cumhurbaşkanı Aliyev'le birlikte gerçekleştirdik. Böylelikle kilit önemdeki bir hava ulaştırma güzergahı, hayata geçirilmiş oldu. Bu havalimanı, sadece Azerbaycan için değil, Kafkasların geneli için de ulaştırma konusunda katma değer sunabilecek potansiyele sahiptir. Azerbaycan'ın, bölgenin kalkınma önceliği yönündeki iradesinin tezahürü olan ve çok kısa sürede tamamlanan bu önemli ulaştırma merkezinin faaliyete geçirilmesinde emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum.

"ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİK"

Ziyaretim vesilesiyle, yine bölgedeki ulaştırma için önemli bir yere sahip olan karayolları inşasıyla ilgili çalışmaları da yerinde inceledik; bunların temel atma törenine iştirak ettik. Şirketlerimiz tarafından bölgede sürdürülen karayolu inşaatı çalışmaları hakkında yetkililerimiz ve çalışanlarımızdan bilgi aldık. Türkiye olarak, bölgesel barış ve istikrarın tesisinde ulaştırma hatlarının önemini her zaman vurguladık."

Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı

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Son Dakika Politika Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı - Son Dakika
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