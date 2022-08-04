G7: "Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz" - Son Dakika
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G7: "Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz"

04.08.2022 13:15
G7: "Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz"

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, yayınladıkları ortak bildiride Çin'den Tayvan Boğazı'ndaki tatbikatlara son vermesini isteyerek, "Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz" dedi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, yayınladıkları ortak bildiride Çin'den Tayvan Boğazı'ndaki tatbikatlara son vermesini isteyerek, "Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz" dedi.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD dışişleri bakanları ile Birleşmiş Milletler (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Tayvan Boğazı ve çevresinde gerçekleştirdiği tatbikatlarla ilgili ortak bildiri yayınladı. Bildiride, " Çin Halk Cumhuriyeti'nin son zamanlardaki tehdit edici eylemlerinden, özellikle atış tatbikatları ve gereksiz ekonomik tehditlerinden endişe duyuyoruz. Bir ziyaret, Tayvan Boğazı'ndaki askeri hareketliliğe gerekçe gösterilemez. Ülkelerimizde uluslararası seyahatler, milletvekilleri için normal ve rutindir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin artan müdahale riskleri, bölgedeki istikrarı bozarak gerginlikleri artırıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Tüm tarafları sakin kalmaya çağırıyoruz"

Bildiride ayrıca Çin'e doğrudan çağrıda bulunularak, "Çin Halk Cumhuriyeti'ni bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye ve boğazlar arası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye çağırıyoruz. G7 üyelerinin Tayvan'a ilişkin temel pozisyonlarında ve geçerli durumunda Çin politikasıyla ilgili herhangi bir değişiklik yoktur. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumaya yönelik ortak ve sarsılmaz taahhüdümüzü yineliyoruz. Tüm tarafları sakin kalmaya, eylemlerini kısıtlamaya, şeffaflık içinde hareket etmeye ve yanlış anlaşılmaları önlemek için açık iletişim kanallarını korumaya davet ediyoruz" denildi. - BERLİN

YORUMLAR
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Tayvan, 'karasuları' olarak nitelediği bölgeye, Çin ordusunun adayı çevreleyen tatbikatları sırasında fırlattığı bazı füzelerin düştüğünü duyurdu. Tayvan, 'karasuları' olarak nitelediği bölgeye, Çin ordusunun adayı çevreleyen tatbikatları sırasında fırlattığı bazı füzelerin düştüğünü duyurdu. Ordu gündem haberleri... Tayvan, 'karasuları' olarak nitelediği bölgeye, Çin ordusunun adayı çevreleyen tatbikatları sırasında fırlattığı bazı füzelerin düştüğünü duyurdu. Ordu gündem haberleri... Tayvan, 'karasuları' olarak nitelediği bölgeye, Çin ordusunun adayı çevreleyen tatbikatları sırasında fırlattığı bazı füzelerin düştüğünü duyurdu.
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Kanada, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika G7: 'Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak zorla değiştirmemeye çağırıyoruz' - Son Dakika

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