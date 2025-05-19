Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü - Son Dakika
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Politika

Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç PKK'nın fesih kararıyla devam ederken Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Bundan sonraki kısım, terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Meselenin konuşulacağı yer TBMM'dir" dedi.

19.05.2025 11:32
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs Pazartesi günü fesih ve silah bırakma kararını duyurmasıyla devam ediyor.

YÜRÜYÜŞE ÇOK KALABALIK BİR EKİP KATILDI

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. "Gençler ile Kortej Yürüyüşü"ne çok kalabalık bir ekip katılırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da etkinliğe katılanlar arasındaydı.

Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

"BARIŞIN KARDEŞLİĞİN HÜKÜMRAN OLMAYA BAŞLADIĞI BİR DÖNEMİN BAŞINDAYIZ"

Petrol sahasında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Çok anlamlı bir gün. Anlamlı bir dönem. Şırnak'ın gençleriyle birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu yürüyüşü gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Geniş kadro ile buradayız. Gençlerimiz var. Bir zamanlar şu dağların her tarafında terörün kol gezdiği, bu coğrafyada bugün barışın kardeşliğin hükümran olmaya başladığı bir dönemin başındayız. STK'larımızla, kanaat önderlerimizle beraber güzel bir program yapacağız.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ SİLAHLARINI TESLİM ETMELİ"

Barışın kardeşliğin dostluğun bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin kıyamete kadar sürmesini temenni eden güçlü bir mesajı vereceğiz. Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM'dir. Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

"TERÖRDEN KURTULDUKÇA BÜYÜK ZENGİNLİĞİ ORTAYA ÇIKARDIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "Bugün çok daha özel. Gabar'daki üretimimiz ciddi boyutta artmış durumda, 81 bin varil üretime ulaştık. Terörsüz Türkiye şimdi burada çok daha anlam buluyor. Bugün özel günde gençlerimizle beraber Meclis'imizin değerli başkanı, milletvekillerimiz, komisyon üyesi milletvekillerimizle beraber bu büyük projeyi onlarla beraber milletimize paylaşmış oluyoruz. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi ama hamdolsun terörden kurtuldukça büyük zenginliği ortaya çıkardık. Şırnak'ta gençlerimiz önemli bir iş imkanı buldular. Herkesin ümidi çok daha büyüyecek. Ülkemiz adına çok büyük bir ekonomik kazanım haline gelmiş oldu."

"ÇOK ÖNEMLİ YENİ KEŞİF BÖLGELERİMİZ VAR"

Terörsüz Türkiye hedefimizin çok daha büyük bir anlam kazandığı Gabar'da karşılamak üzere sizlerle bir aradayız. Enerjide en önemli projelerimizden bir tanesi Şırnak'ta Gabar'da gerçekleştirdiğimiz petrol arama ve üretim projesi, çok şükür çok kısa bir süre içerisinde 2021 yılında başladığımız keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette ki yapacak çok işimiz var. Çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var.

Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

KARADENİZ'DE YENİ GAZ KEŞFİ

Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımız milletimize Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. Yaklaşık 75 milyar metreküplük bizim konutlarımızda kullandığımız doğal gazı 3.5 yılda tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla paylaştı. Orada üretim çalışmamız ve yeni keşif çalışmalarımız devam ediyor. Gabar'da bugün 81 bin varile ulaşan günlük üretimimiz yeni saha yeni keşiflerle daha da büyüyerek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını düşürecek. Bu projenin sadece ekonomik bir değeri yok. Bu bölgeye yaptığı katkı anlamında çok daha büyük bir anlamı var. Bu bölge terörle anılan girilemeyen gidilemeyen bir bölgeydi. Hamdolsun bu dağlarda biz 680 km yol ağı yaptık. 3 binin üzerinde genç kardeşimiz çalışıyor" diye konuştu.

Gabar Dağı\'nda 19 Mayıs yürüyüşü

Numan Kurtulmuş, Gabar Dağı, Politika, 3-sayfa, Gençlik, Türkiye, Şırnak, Terör, Spor, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan IŞIK:
    1999'da orada askerlik yaptım, oraya insan girmesi mümkün değildi. Helal olsun devletime emeği geçen herkese teşekkürler... 30 9 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Görüntüler chp'nin misyonuna uymuyor! Ülkede bu saatten sonra olaylara gebe dikkatli olmak lazım. 12 11 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Ortada bir mesele yok insanlar eşit hak istiyor devletin yapacağı devlet memurlarını savcı hakim polis asker hepsini kenara çekip tüm Türkiye’de yaşayan veya bulunan herkes eşit diyecek üniforma giyen kimse ayrıcalıklı değil diyecek kağıt üstünde olunca sahada yürümüyor hepsinin kafasına iyicene sokacaklar bu kavramı bu üniformalı kesim kendini diğer kişilerden ayrıcalıklı görüyor bugün Kürt sorunu biter yarın Türk laz ayaklanır hiç şüpheniz olmasın devlet kendine çeki düzen vermek zorunda yoksa sonuç alınamaz düzeni bozan üniformalı kesim ve onlara ses çıkarmayan yönetici kısmı 6 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    meselenin? 0 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    şakamısınız nesiniz ... 1 0 Yanıtla
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