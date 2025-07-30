Gabon Cumhurbaşkanı Nguema Ankara\'da

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı Esenboğa Havalimanı'nda askeri törenle karşıladı. - ANKARA
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