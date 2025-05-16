Galle Park, Türkiye\'nin İlk Aile Dostu ve Erişilebilir Parkı Oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Galle Park'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Aile Dostu Park Unvanı ve Engelli Erişim Belgesi verildi. Belgelerin verilmesiyle Galle Park, Türkiye'nin ilk hem erişilebilir hem de aile dostu unvanını taşıyan parkı oldu.

"Yeşil şehir Gaziantep" hedefi kapsamında yatırımlarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Galle Park, aile ve engelli dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor. İçinde birçok ülkenin ve kültürün bahçesini barındıran park, engellilerin ve ailelerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlandı. Engellilerin kullanacağı yollar ile tuvaletlerde engellilerin erişim kolaylığı gibi özellikleriyle park, Aile Dostu Park Unvanı ve Engelli Erişim Belgesi aldı. Belge takdim törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ile vatandaşlar katıldı.

"Gaziantep her daim fark oluşturuyor"

Bakan Göktaş, konuşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ilkleri gerçekleştiren bir kurum olduğunu belirterek, "Başkanımızın, valimizin ve bütün milletvekillerimizin buraya verdiği güçlü destekle Gaziantep her daim fark oluşturuyor. Bugün Galle Park, erişilebilirlik belgesine ulaştı. Bunu da Ulusal Erişilebilirlik Genelgemizin Cumhurbaşkanımız tarafından Resmi Gazete'de yayınlanması sonrasında ilk erişilebilirlik belgesini alan park olarak tarihe geçmiş oldu. Aynı zamanda bugün Galle Park, Aile Dostu Park olarak da bizden bir plaket daha alacak. Haftaya uluslararası aile forumumuz gerçekleşecek. Aile Haftası kapsamında ilk olarak Gaziantep'e Aile Dostu Park plaketi de vermiş olacağız" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Aile dostu bir park olmanın büyük onurunu yaşıyoruz. Önce olmak, lider olmak çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve size çok teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP