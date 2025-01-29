Gazeteciler Gözaltına Alınmıyor

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bilirkişinin ifşa edilmesi soruşturmasına ilişkin "Kimse bu ülkede gazeteci olduğu için veya gazetecilik yaptığı için gözaltına alınmıyor veya tutuklanmıyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonunun raporunun hala tamamlanamadığını söyledi.

Özdağ, bilirkişinin ifşa edilmesi soruşturmasına yönelik "Gazeteciler gözaltına alınmamalıdırlar. İfadeye savcılık kararıyla çağrılmalı, basın görevini yapmalıdırlar." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeyi eleştirerek, "Eğer bir belediye başkanının bir kusuru, hatası, günahı varsa bu yargı önünde tescil edilmeli. Ama onun yerine millet iradesi gasbedilmeden, milletin iradesine el konulmadan, o meclisin seçeceği bir belediye başkanı gelmeli." görüşlerini dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasının yer aldığı metni yırtmasına tepki gösterdi.

Bunun, siyaset ve demokrasi adına vahim bir hadise olduğunu dile getiren Kılıç, "Bu tutum yalnızca bir siyasi partiye değil, aynı zamanda milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimize, milletimizin ortak değerlerine ve siyasi ahlaka yapılmış bir saldırıdır. Fikirleri tartışırız, düşüncelerimizi açıkça beyan ederiz, gerekirse en sert şekilde eleştiririz ancak siyasi nezaketi ve demokratik adabı ayaklar altına almak, Türk milletinin vicdanında mahkum olmaktan kurtulamaz." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeyi eleştirerek, "31 Mart seçimlerinden bu yana kayyum atanan 8. belediyemiz. CHP'nin Dersim Ovacık ve İstanbul Esenyurt belediyelerine kayyum atandı." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bilirkişinin ifşa edilmesi soruşturmasına ilişkin "Bu baskıya asla boyun eğmeyeceğiz, susmayacağız, bir adım geri atmayacağız." diye konuştu.

MHP'li Kılıç'ın sözlerine cevaben "Sayın Genel Başkanımızın burada bir nezaketsizlik yaptığı iddiası boş bir iddiadır ama orada asıl bakılması gereken Sayın Bahçeli'nin konuşmasındaki içeriktir." ifadesini kullanan Emir, Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu." sözlerini eleştirdi.

"(İliç) Komisyon aslında dosyasını tamamlamış"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ'ın TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonuna yönelik sözlerine cevap verdi.

Usta, "Komisyon Başkanı, sadece üniversitelerden gelen görüşlerin 15 bin sayfa olduğunu, bunları tek tek okuduğunu, çözüm önerileri ile sorunların tespiti ile raporun tamamlandığını söyledi. Raporun ön basımı da yapılmış. Siyasi parti gruplarından komisyondaki üyelerine 'Çözüm önerilerinizle ilgili tekliflerinizi gönderin, raporu tamamlayalım.' denilmiş. Sadece CHP milletvekillerinden bir tanesinden çözüm önerisi gelmiş. Diğer siyasi parti gruplarının hiçbirisinden çözüm önerisi gelmemiş. Komisyon aslında dosyasını tamamlamış, çözüm önerilerini beklediği için henüz basılmamış." diye konuştu.

Bilirkişinin ifşa edilmesi soruşturmasına değinen Usta, "Kimse bu ülkede gazeteci olduğu için veya gazetecilik yaptığı için gözaltına alınmıyor veya tutuklanmıyor. Kanunun önünde herkes eşittir, gazeteci olsanız da eşittir. Burada ırkınız, diliniz, dininiz, kimliğiniz hiç önemli değildir. Bir suç işlediyse, suçuna istinaden de elbette ki kanun önüne geçecektir ve sorgusu yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tip haksızlıklara fırsat vermemek de fayda var"

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki ifadelere ilişkin şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milleti dimdik bir şekilde direnmiş, bütün siyasi partiler de gerekli iradeyi burada ortaya koymuşlardır. Ama yakinen şahit olduğum bir şey var. MHP Genel Merkezi yüksek bir bina. O ara fantomlar, uçaklar uçuyor. Bazı arkadaşlarımız, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e iyi niyetle gelip derler ki: 'Acaba olur ya, birileri gelip başka şeyler yapabilir. Bir müdahale edebilirler, isterseniz, arkadaşlarımızın birinin evinde sizi misafir edelim.' Kendisinin kullandığı ifade şu; 'Biz Türk milletiyiz ve üç hilalli bayrağın altından birilerinden korkarak çekip gitmeyi kabullenmem mümkün değil.' diyerek direnmiş ve en kısa zamanda da ben İstanbul'daydım, açıklamayı dinledim. Dolayısıyla bu tip haksızlıklara fırsat vermemek de fayda var. Herkes burada gelip düşüncelerini ortaya koydu, bir direnç ortaya konuldu. Allah bir daha milletimize öyle günler göstermeyi nasip etmesin."