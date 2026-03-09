Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz - Son Dakika
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz
09.03.2026 17:46
Türk hava sahasına sıçrayan İran-İsrail-ABD gerilimi sonrasında Gaziantep'te imha edilen mühimmatın yankıları devam ediyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO PA Türk Grubu Üyesi Ali Şahin, bölgedeki gelişmelere ilişkin stratejik bir açıklama yaptı. Türkiye'nin güvenlik reflekslerinin gücünü vurgulayan Şahin, "Topraklarımıza düşen füzelerin fiziki çıkış nokta ve kaynaklarına değil, arkasındaki akıl-niyet nokta ve kaynaklarına odaklanmalıyız." uyarısında bulundu.

Gaziantep semalarında imha edilen mühimmatın yankıları sürüyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Üyesi Ali Şahin, bölgede yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin stratejik bir açıklama yaptı.

NATO SAVUNMA UNSURLARI DEVREYE GİRDİ

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, NATO hava savunma sistemleri tarafından havada etkisiz hale getirildi. İmha edilen füzenin parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşerken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

"MESELE SADECE FÜZE DEĞİL, ARKASINDAKİ AKILDIR"

Olayın ardından hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Ali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenlik reflekslerinin gücüne dikkat çekti. Şahin, tehdidin sadece fiziksel boyutuyla sınırlı kalmadığını belirterek şöyle konuştu: "Topraklarımıza düşen füzelerin fiziki çıkış noktave kaynaklarına değil, arkasındaki akıl-niyet nokta ve kaynaklarına odaklanmalıyız. Menşei ve amacı ne olursa olsun, Türkiye'ye yönelik hiçbir girişime müsaade edilmeyecektir."

ÜÇ TEMEL İLKE: AKIL, SABIR VE HAZIRLIK

Bölgesel gelişmelerin soğukkanlılıkla analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, Türkiye'nin önündeki süreçte üç temel başlığın belirleyici olacağını belirterek, "Bu süreçte ihtiyacımız olan; stratejik akıl, stratejik sabır ve stratejik hazırlıktır." ifadelerini kullandı

GAZİANTEP'TE DURUM SAKİN

Füze parçalarının düşmesinin ardından güvenlik güçleri bölgede incelemelerini tamamlarken, Gaziantep'te günlük yaşamın normale döndüğü bildirildi. Şahin, Türkiye'nin stratejik perspektifinden taviz vermeden sınır güvenliğini korumaya devam edeceğinin altını çizdi.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.