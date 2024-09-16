Gaziantep\'te Dışişleri Mensupları Eşleri Derneği Ziyareti

Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i, bir dizi program için şehre gelen Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) üyeleri ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak için şehre gelen DMEDD üyeleri, Başkan Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında üyeler, Gaziantep'in tarihi, kültürü ve mutfağıyla çok önemli bir yerde olduğunu ifade ettiler. Başkan Fatma Şahin ise şehrin dünyada tanınırlığı için büyükelçi eşleriyle gönül elçisi olarak iş birliği yapabileceklerini söyledi.

"Bizim en değerli beşeri sermayemiz, gücümüzsünüz"

Ziyarette konuşan Başkan Fatma Şahin, büyükelçilerin sürdürülebilir başarılarının arkasında hep güçlü kadınlar olduğunu vurgulayarak, "Elçilik makamları ailece temsil edilen makamlar. Büyükelçilerimiz yoğun olduğunda arkayı birilerinin toplaması gerekiyor. Gittiğiniz ülkelerde oranın kültür, sanat, sosyal hayatı gibi birçok alanda o kurumun altyapısı anlamında güçlü destek verilmesi gerekiyor. Parlamentoda görev aldığım alanlarda büyükelçilerimizin eşleriyle çalışma fırsatım oldu. Dışişleri Bakanlığı çok kurumsal çalışıyor. Cumhuriyetimizin en önemli kurumsal altyapısı bu bakanlığın bünyesinde. En akıllı insanlarımızı alıyor bakanlık. Zorlu sınavlardan geçerek bakanlıkta görev alıyorlar. Kadın-erkek eşitliğine inanan ve bunu uygulayan bir bakanlık ve bu çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bizim en değerli beşeri sermayemiz, gücümüzsünüz" dedi.

"Ne kadar insanı buraya getirirsek dünya barışı için en büyük katkı olacak"

Derneğin kurulmasının iyi bir fikir olduğunu aktaran ve çalışmaları takdirle takip ettiğini vurgulayan Şahin, "2014 yılında 2 milyonluk şehre başkan oldum. Başkanlığım döneminde göç, salgın ve dünyanın en büyük kara depremini yaşadık. Bunlara rağmen bu şehirde kültür ve sanat konuşuyoruz. Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü kurduk, altyapısını oluşturduk, bütün tarihi yapılarımızı restore ediyoruz. Mutfağımız şu anda en iyi 9'uncu mutfak. Biz sizlerle birlikte desteğinizle ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. 5 antik kentimiz ve 26 kardeş şehrimiz var. 26 hanı restore ettik. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sizler networksünüz, akıl, kalite, vizyon, kapasite, dünyanın vicdanı ve aklısınız. Bizim kültür ve gönül elçisisiniz. Ne kadar insanı buraya getirirsek dünya barışı için en büyük katkıyı sağlamış olacağız. Buranın ne kadar güvenli, kültür ve sanat şehri olduğunu dünyaya iyi anlatmamız gerek. Bu konuda sizlere gerçekten ihtiyacımız var. Ne kadar kişiyi buraya getirirsek, görerek kafalarındaki soru işaretlerinin cevabını alıyorlar. Bunun mekanizmasını sizler biliyorsunuz" diye konuştu.

Dernek üyeleri ise ziyaretin önemine vurgu yaptı. Şehirde kültür, turizm ve tarihi altyapı için yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu belirttiler. Şehrin tanıtımı konusunda konuşmalarında iş birliği mesajı verdiler. - GAZİANTEP