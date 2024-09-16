Gaziantep'te Dışişleri Mensupları Eşleri Derneği Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gaziantep'te Dışişleri Mensupları Eşleri Derneği Ziyareti

Gaziantep\'te Dışişleri Mensupları Eşleri Derneği Ziyareti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya gelerek şehir ile ilgili bilgiler paylaştı ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

16.09.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i, bir dizi program için şehre gelen Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) üyeleri ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak için şehre gelen DMEDD üyeleri, Başkan Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında üyeler, Gaziantep'in tarihi, kültürü ve mutfağıyla çok önemli bir yerde olduğunu ifade ettiler. Başkan Fatma Şahin ise şehrin dünyada tanınırlığı için büyükelçi eşleriyle gönül elçisi olarak iş birliği yapabileceklerini söyledi.

"Bizim en değerli beşeri sermayemiz, gücümüzsünüz"

Ziyarette konuşan Başkan Fatma Şahin, büyükelçilerin sürdürülebilir başarılarının arkasında hep güçlü kadınlar olduğunu vurgulayarak, "Elçilik makamları ailece temsil edilen makamlar. Büyükelçilerimiz yoğun olduğunda arkayı birilerinin toplaması gerekiyor. Gittiğiniz ülkelerde oranın kültür, sanat, sosyal hayatı gibi birçok alanda o kurumun altyapısı anlamında güçlü destek verilmesi gerekiyor. Parlamentoda görev aldığım alanlarda büyükelçilerimizin eşleriyle çalışma fırsatım oldu. Dışişleri Bakanlığı çok kurumsal çalışıyor. Cumhuriyetimizin en önemli kurumsal altyapısı bu bakanlığın bünyesinde. En akıllı insanlarımızı alıyor bakanlık. Zorlu sınavlardan geçerek bakanlıkta görev alıyorlar. Kadın-erkek eşitliğine inanan ve bunu uygulayan bir bakanlık ve bu çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bizim en değerli beşeri sermayemiz, gücümüzsünüz" dedi.

"Ne kadar insanı buraya getirirsek dünya barışı için en büyük katkı olacak"

Derneğin kurulmasının iyi bir fikir olduğunu aktaran ve çalışmaları takdirle takip ettiğini vurgulayan Şahin, "2014 yılında 2 milyonluk şehre başkan oldum. Başkanlığım döneminde göç, salgın ve dünyanın en büyük kara depremini yaşadık. Bunlara rağmen bu şehirde kültür ve sanat konuşuyoruz. Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü kurduk, altyapısını oluşturduk, bütün tarihi yapılarımızı restore ediyoruz. Mutfağımız şu anda en iyi 9'uncu mutfak. Biz sizlerle birlikte desteğinizle ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. 5 antik kentimiz ve 26 kardeş şehrimiz var. 26 hanı restore ettik. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Sizler networksünüz, akıl, kalite, vizyon, kapasite, dünyanın vicdanı ve aklısınız. Bizim kültür ve gönül elçisisiniz. Ne kadar insanı buraya getirirsek dünya barışı için en büyük katkıyı sağlamış olacağız. Buranın ne kadar güvenli, kültür ve sanat şehri olduğunu dünyaya iyi anlatmamız gerek. Bu konuda sizlere gerçekten ihtiyacımız var. Ne kadar kişiyi buraya getirirsek, görerek kafalarındaki soru işaretlerinin cevabını alıyorlar. Bunun mekanizmasını sizler biliyorsunuz" diye konuştu.

Dernek üyeleri ise ziyaretin önemine vurgu yaptı. Şehirde kültür, turizm ve tarihi altyapı için yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu belirttiler. Şehrin tanıtımı konusunda konuşmalarında iş birliği mesajı verdiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Fatma Şahin, Fatma Şahin, gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gaziantep'te Dışişleri Mensupları Eşleri Derneği Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:00:05. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Dışişleri Mensupları Eşleri Derneği Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement