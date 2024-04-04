31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı İstanbul Gaziosmanpaşa'da, AK Partili aday Hasan Tahsin Usta oyların yeniden sayılmasını talep etti. İlçede ikinci defa sayım sonucu CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe 848 oy farkla seçimdeki zaferini kesinleştirmiş oldu.
AK Partili aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine yeniden sayım kararı verilen İstanbul Gaziosmanpaşa'da, CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe zaferini teyit etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçetepe, "Kadınlar kazandı, gençler kazandı, demokrasiye inananlar kazandı, kentsel dönüşüm mağdurları kazandı, öğrenciler kazandı, Gaziosmanpaşa kazandı! Teşekkürler Gaziosmanpaşa! Gaziosmanpaşa'ya hizmette tam yol ileri!" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…" ifadelerini kullandı.
31 Mart'taki yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa'da CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, oyların yüzde 40,45'ini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin yeninden aday gösterdiği Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40,12'de kalmıştı. Aradaki yaklaşık 1000 oy fark nedeniyle Usta, oyların yeniden sayılması talebinde bulunmuştu.
Son Dakika › Politika › AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve 2030 yılında su fakiri olabileceğini belirtti. Türkiye'nin kişi başına kullanılabilir su miktarının şu anda bin 313 metreküp olduğunu söyleyen Yumaklı, bu rakamın bin metreküp altına düşebileceğini ifade etti. Bakan, ülkenin su kaynaklarını yönetebilecek kapasitede olduğunu ancak bazı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Adalet sistemimizin mevzuat altyapısını geliştirmek için başlattığımız reformları da kesintisiz devam ettiriyoruz.
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde iş insanları ve siyasiler bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, çevre düzeni planını gündeme alacaklarını ve şehri yeniden planlamak gerektiğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 Nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, 2024 yılında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın gerçekleştirileceğini ve avukatlık stajına başlayacak gençlerin bu sınavı kazanması gerektiğini belirtti. Tunç, avukatların yargının kurucu unsurları olduğunu vurgulayarak, avukatlık mesleğinin kalitesinin artırılması için yapılan düzenlemelerden bahsetti. Ayrıca, yeni Avukatlık Kanunu üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu kanunun bir an önce çıkmasını istediklerini ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Sivas Belediye Başkanlığını kazanan BBP adayı Adem Uzun, seçim zaferini kutlama programıyla kutladı. Partililer, halaylar çekti ve hava fişek gösterisi yaptı. Başkan Uzun, vatandaşlarla birlikte şehri güzelleştireceğini vurguladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldiği iftar programında, önümüzdeki ramazanda özgür Filistin'in bayrağı altında Gazze'de iftar açacaklarını söyledi. Kurtulmuş, Gazze'deki direnişi ve Filistin davasına olan ilgiyi vurgulayarak, Filistin devletinin en kısa sürede kurulacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)