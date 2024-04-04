AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı

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Yerel seçimde AK Partili aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine oyların tekrardan sayıldığı İstanbul Gaziosmanpaşa'da, CHP 848 oy farkla zaferini pekiştirdi. Sandıktan zaferle çıkan CHP'li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de, sosyal medyadan paylaştığı videoya "Gaziosmanpaşa'ya hizmette tam yol ileri!" notunu düştü.

04.04.2024 21:54  Güncelleme: 22:21
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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı İstanbul Gaziosmanpaşa'da, AK Partili aday Hasan Tahsin Usta oyların yeniden sayılmasını talep etti. İlçede ikinci defa sayım sonucu CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe 848 oy farkla seçimdeki zaferini kesinleştirmiş oldu.

OYLAR YENİDEN SAYILDI, CHP'Lİ BAŞKAN ZAFERİNİ PEKİŞTİRDİ

AK Partili aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine yeniden sayım kararı verilen İstanbul Gaziosmanpaşa'da, CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe zaferini teyit etti.

AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP'li Hakan Bahçetepe, seçimi yeniden kazandı
Hakan Bahçetepe

"GAZİOSMANPAŞA'YA HİZMETTE TAM YOL İLERİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçetepe, "Kadınlar kazandı, gençler kazandı, demokrasiye inananlar kazandı, kentsel dönüşüm mağdurları kazandı, öğrenciler kazandı, Gaziosmanpaşa kazandı! Teşekkürler Gaziosmanpaşa! Gaziosmanpaşa'ya hizmette tam yol ileri!" dedi.

"BAŞKANIMIZ 848 OY FARKLA YENİDEN KAZANDI"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP'li Hakan Bahçetepe, seçimi yeniden kazandı

GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart'taki yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa'da CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, oyların yüzde 40,45'ini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin yeninden aday gösterdiği Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40,12'de kalmıştı. Aradaki yaklaşık 1000 oy fark nedeniyle Usta, oyların yeniden sayılması talebinde bulunmuştu.

AK Parti\'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa\'da seçimi CHP kazandı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Çağatay Kurt: Vah vah demlenmiş demekki orasıda 34 186 Yanıtla Ramazan Katırcı: Davulla karşılarken iyi DEM lenmisinizki yıllar sürdü 82 24 ayzer karaarslanoğlu: vah vah bunu Pensilvanyayı savunanmı söylüyor ???? 33 10 Aa: sizin kafa ise uyuşmuş 33 5
  • ferhat eser: Dur diyordu yeter diyordu chp durmuyordu helal olsun sizinle gurur duyuyoruz 118 16 Yanıtla
  • Osman Gazi: Ellemeyin yönetsinler, vakti gelince millet ne beoke olduklarını görecek. Bakınız tarih... 3 25 Yanıtla Hamit Gündoğdu: Adam olun ve temiz yönetim nasıl olur görün ve öğrenin... 11 0
  • Ekrem Korkmaz: 1000 fark nasıl olur 845 ‘e iniyor ,bu bir skandal ! 9 4 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Sandıklara adam gibi sahip çıkılınca oluyormuş demek ki......hayırlı olsun ,yolunuz açık olsun.... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı - Son Dakika
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