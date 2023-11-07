 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazzeliler Türkiye'ye mi yerleştirilecek? Cumhurbaşkanlığı, tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

Gazzeliler Türkiye'ye mi yerleştirilecek? Cumhurbaşkanlığı, tartışmalara son noktayı koydu

Son Güncelleme: 07.11.2023 22:36

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşmede, ''Sivillerin Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye yerleştirilmesi'' gibi bir konunun gündeme gelmediğini ve herhangi bir anlaşma yapılmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıkları ve Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği" iddiasının doğru olmadığı duyuruldu.

"SİVİLLERİN GAZZE'DEN ÇIKARILMASI KONUSUNDA HERHANGİ BİR ANLAŞMA YAPILMAMIŞTIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşmede, 'sivillerin Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye yerleştirilmesi' gibi bir konu herhangi bir surette gündeme gelmemiş, sivillerin Gazze'den çıkarılması konusunda herhangi bir anlaşma yapılmamıştır. Türkiye ve ABD'den diplomatik kaynaklar, 'görüşmede sivillerin korunması, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşmasının sağlanması ve Gazze'de yaşayan insanların yerlerinden edilmesinin önlenmesinin' konuşulduğunu açıklamıştır. Ayrıca Blinken'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Gazzeliler Türkiye'ye mi yerleştirilecek? Tartışmalara son noktayı Cumhurbaşkanlığı koydu
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazzeliler Türkiye'ye mi yerleştirilecek? Cumhurbaşkanlığı, tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Kocaeli'de ters yöne giren cip, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
23:51 Kentsel dönüşüm düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
23:15 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
23:02 Gazze'de insani yardım konvoyuna saldırdılar
22:35 Gazzeliler Türkiye'ye mi yerleştirilecek? Cumhurbaşkanlığı, tartışmalara son noktayı koydu
22:01 ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor
21:51 İstanbul Bağcılar'da anne ve kızını öldüren şahıs intihar etti
21:17 Hizbullah, İsrail'in Gazze saldırılarını genişletmesi halinde uyarıda bulundu: Sonuçları ciddi olur
20:41 Yediği dönerin parasını ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı
20:37 Son Dakika: İsrail ordusu, Gazze'nin kent merkezine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 01:48:27. #1.13#
SON DAKİKA: Gazzeliler Türkiye'ye mi yerleştirilecek? Cumhurbaşkanlığı, tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement