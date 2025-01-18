Genç Parti'den Ekrem İmamoğlu Uyarısı: Hedef İmamoğlu Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Genç Parti'den Ekrem İmamoğlu Uyarısı: Hedef İmamoğlu Olabilir

Genç Parti\'den Ekrem İmamoğlu Uyarısı: Hedef İmamoğlu Olabilir

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların Ekrem İmamoğlu'na uzanabileceğini belirtti. Şahindur, CHP yönetiminin acil olarak harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığının duyurulmasının önemli olduğunu ifade etti.

18.01.2025 15:47  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇ Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına yönelik yaptığı açıklamada "CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar Ekrem İmamoğlu'na uzanabilir. İstanbul'da iki CHP'li belediye başkanı tutuklandı. Bugün yaşananlar Özgür Özel'in başlattığı normalleşme sürecinin çıktısıdır ve artık asıl hedefin Ekrem İmamoğlu olduğunu anlamak zor değil. CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel, ne bekliyor? Asıl hedefe, yani İmamoğlu'na ulaşılmasını mı bekliyor" dedi.

Şahindur, "CHP yönetimi artık topa girmeli. Bunu CHP yönetimi yapmıyorsa Ekrem İmamoğlu çizgiyi çekmeli ve inisiyatif almalı. Gelen dalgaya başta türlü kafa tutma şansları yok. Bu girdaptan çıkılamaz başka türlü. Seçim sonuçlarının garanti altına alınabilmesi için iktidarın formülü ne olursa olsun, Ekrem İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın, bence her ikisinin adaylığının açıklanması lazım. Mevcut iktidarı devirmenin formüllü bence hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın adaylaştırılmasıdır. Tek aday yine doğru bir seçenek olmayacak, muhalefet iki adayla seçime girer, ilk turu önde tamamlayan ikinci turda geniş bir halk ittifakıyla ipi göğüsler, geçerli formül budur" diye konuştu.

Şahindur, "Son yerel seçimlerde CHP'ye destek vermek adına Genç Parti olarak Türkiye ittifakına katıldık. Hiçbir beklentimiz olmadan destekledik. Ancak bu tür ittifak kanallarıyla gelen oyları ne yazık ki Özgür Özel, kendi oyu sandı. Bugün yaşananlar ise Özel'in başlattığı normalleşme sürecinin çıktısıdır ve artık asıl hedefin Ekrem İmamoğlu olduğunu anlamak zor değil. CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel, ne bekliyor. Asıl hedefe, yani İmamoğlu'na ulaşılmasını mı bekliyor? Esenyurt'a ya da Beşiktaş'a başka bir siyasi partinin lideri gitti mi? CHP sıralarından meclise giren 39 milletvekili buralarda boy gösterdiler mi? Kimse gitmedi, bunun nedeni nedir? Bunun nedeni Özgür Özel'in 'ben bilirim' tavrıdır, bu tavır yıkıcıdır. Beşiktaş'ta 3 bin kişi, Esenyurt'ta 5 bin kişi; Ekrem İmamoğlu'nun koltuktan indirilmesine karşı gösterilecek refleks bu mu? Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri bugün bu hukuksuzluk dalgasına karşı birleşmezlerse yarın çocuklarımız için her şey çoktan geçmiş olacak. Bu kafayla gidilirse ne o makamlarda kalabilirler, ne de seçim kazanabilirler. Ama olan bu halka olur" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 'kırmızı kart' eylemine ilişkin Şahindur, "Daha önce de katıldığım yayınlarda söyledim, bugün de tekrar ediyorum. Ne yapacak Özgür Bey, Ekrem İmamoğlu'na operasyon düzenlendiğinde de sarayın ziline mi basıp kaçacak? Böyle protesto mu olur" dedi.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Rıza Akpolat, Operasyon, Beşiktaş, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Genç Parti'den Ekrem İmamoğlu Uyarısı: Hedef İmamoğlu Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: Genç Parti'den Ekrem İmamoğlu Uyarısı: Hedef İmamoğlu Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.