Bakan Bak: Milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz - Son Dakika
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Politika

Bakan Bak: Milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz

Bakan Bak: Milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'muhalefet ne diyor biz ona bakmıyoruz', biz kendi planımız çerçevesinde, milletten aldığımız değerlendirmeler çerçevesinde yolumuzu çiziyoruz.

15.09.2024 20:07  Güncelleme: 20:13
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'muhalefet ne diyor biz ona bakmıyoruz', biz kendi planımız çerçevesinde, milletten aldığımız değerlendirmeler çerçevesinde yolumuzu çiziyoruz. Bu millete hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi. AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bak, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'sadece biz milletten talimat alırız, emir alırız.' Bizim felsefemiz bu. Sessiz yığınların sesi ve kimsesizlerin kimsesi olarak yola çıkıp hizmete hizmet kervanlarına devam eden bir oluşum AK Parti" dedi.

Türkiye'nin en modern tesislere sahip olduğunu ifade eden Bak, "Tabii bizim şansımız Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlik hareketlerinin içinden gelmesi. Yine ifade etmek gerekirse 2002 yılında 180 bin kapasitesi olan yurtlarımızı bugün 980 bin kapasiteye çıkardık. 860'a yakın yurdumuzda gençlerimize hizmet veriyoruz. Bu yıl da 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yurt yerleştirmeleri yaptık. Şu ana kadar yüzde 91 civarında yerleştirme var ve devam ediyor. Yeni yurtlarda yeni sezonda da çocuklarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Ayrıca bize Bakanlık olarak hem burs başvurusu yapılıyor hem de kredi başvurusu yapılıyor. Bu zamana kadar da yılda ortalama 1,5 milyon çocuğumuza 500 bini burs olmak üzere yaklaşık 1 milyon da kredi olmak üzere 1,5 milyon gencimize burs ve kredi veriyoruz. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da gençlerimize yaptığımız hizmetlerden bir tanesi de bu. Yine spor tesisleri Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumlar, yüzme havuzları, atletizm pistleri, halı sahalar, voleybol, basketbol sahaları pek çok yerde eserler ortada" diye konuştu.

Bakan Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile Türkiye'de yaklaşık 11 milyon gence yüzme eğitimi verildiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların sesi olduğunu aktaran Bak, "Dünya beşten büyüktür" diye haykıran bir lider olduğunu ifade etti. Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız Gazze'de yaşadığımız, bu yaşanan soykırıma karşı duran, tüm dünyayı ayağa kaldıran ve oradaki zulme karşı herkese çağrı yapan bir lider. Gazze'deki soykırımı da asla unutmuyoruz ve bunun sonuna kadar da takipçisi olup bir an önce barışın gelmesini arzu ediyoruz ve bunu da yine Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin gençlerin önünü açtığını hatırlatan Bak, "Başlangıçta seçilme yaşı 30'du, sonra 25'e indi ve en son yapılan değişiklikle de 18'e indi. Dolayısıyla gençlerin önünü açan, gençlere siyaset alanı sağlayan bir parti AK Parti. Biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Son seçimlerdeki değerlendirmelere baktığımız zaman da oradan milletimizin verdiği mesajları biz aldık, onları değerlendiriyoruz ilgili kurullarımızla ve bu değişimi, süreci hep beraber yürütmemiz gerekiyor. Biz bu millete hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi millet bize ne söylerse onu yapıyoruz. Milletin bize verdiği sonuç neyse ona göre hareket ediyoruz. Derslerimizi alıyoruz, yaptığımız gerekenleri yapıyoruz, eksiklerimizi tamamlıyoruz ve yine millete hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Millete hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Bak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'muhalefet ne diyor biz ona bakmıyoruz', biz kendi planımız çerçevesinde bizim milletten aldığımız değerlendirmeler çerçevesinde yolumuzu çiziyoruz. Bu millete hizmet etmeye devam ediyoruz. Yine AK Parti'nin bu gücü de dediğim gibi bu dinamizminden geliyor, milleti dinlemekten geliyor. Siyasetin de en önemli üslubu dinlemek, milletin söylediklerine kulak asmak, onların taleplerini değerlendirip gerçekleştirmek" diye konuştu.

Daha sonrasında Bak, beraberindekilerle birlikte esnaf ve kıraathane, huzurevi ziyaretinde bulunarak, kadınlar basketbol mücadelesini izledi. Gençlik Buluşması'nda da öğrencilerle bir araya gelen Bakan Bak, ardından Vali Birol Ekici'yi ve belediyeyi ziyaret etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bak: Milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz - Son Dakika

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