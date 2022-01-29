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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun'da konuştu Açıklaması

29.01.2022 18:11
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun'da konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem 2023 vizyonumuz hem 2053 vizyonumuz ve 2071 hedeflerimize yine siz aziz milletimizden aldığımız güçle, güçlü bir şekilde, omuz omuza, el ele yürümeye devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem 2023 vizyonumuz hem 2053 vizyonumuz ve 2071 hedeflerimize yine siz aziz milletimizden aldığımız güçle, güçlü bir şekilde, omuz omuza, el ele yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada bugün gerçekleştirdikleri açılışların Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Dereli ilçesindeki programın ardından alana geldiklerini belirten Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bir felaketle karşılaşan ve akabinde devletimizin, hükümetimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, güçlü liderliğiyle yaralarını teker teker sardığımız Dereli'den geliyoruz. Şükürler olsun oradaki konutları milletimizle buluşturduk ve şimdi yine Giresun'da hem merkezimizde hem ilçelerimizde pek çok tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin tüm vilayetlerinde olduğu gibi ulaşımdan sağlığa, sağlıktan eğitime, altyapıya, enerjiye her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da birbirinden eşsiz tesislerimizi milletimize kazandırmanın, gençlerimizle, sporcularımızla buluşturmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz."

Kasapoğlu, dünyanın en popüler stadyumlarına meydan okuyacak derecede modern, donanımlı, 22 bin 28 kişi kapasiteli Çotanak Spor Kompleksi'nin Giresun'a, gençlere, sporculara, kulüplere hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde olimpik yüzme havuzunun da yer aldığının altını çizen Kasapoğlu, 1000 seyirci kapasiteli havuzda hem yeni yüzücülerin yetişeceğini hem de birbirinden kıymetli ulusal, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılacağını ifade etti.

Kasapoğlu, yüzmenin en değer verdikleri branşlardan olduğunu ve herkesin yüzme bilmesini istediklerini vurgulayarak, tüm Giresunluları yeni açılan, ilçelerde bir kısmı tamamlanan ve bir kısmı da devam eden havuzlara beklediklerini kaydetti.

"AK Parti siyasetinde milletle heyecanı paylaşmak var"

Giresun'da gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacağını vurgulayan Kasapoğlu, yurtlara ilişkin de "Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden değerli gençlerimizi ev sıcaklığıyla, bir şefkatle, merhametle bağrına basan yurtlarımız. İşte bugün onlardan 2 tanesini de yine Giresun'da, Giresun'umuzla buluşturuyoruz. Gençlerimize, üniversitelerimizin birbirinden kıymetli, başarılı tüm gençlerine hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, AK Parti siyasetinde üretmek olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"AK Parti siyasetinde milletle heyecanı paylaşmak var. Gerektiğinde kederi, hüznü, gerektiğinde sevinci paylaşarak bu heyecana, bu hissiyata ortak olmak var. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem 2023 vizyonumuz hem 2053 vizyonumuz ve 2071 hedeflerimize yine siz aziz milletimizden aldığımız güçle, güçlü bir şekilde, omuz omuza, el ele yürümeye devam edeceğiz. 2023'te biliyoruz ve inanıyoruz ki Giresun ve ilçeleri tıpkı bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da demokrasinin, milli iradenin, adaletin mesajını tüm dünyaya sandıkları patlatana kadar haykıracaklar."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun'da konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun'da konuştu Açıklaması

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Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Türkiye, Giresun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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