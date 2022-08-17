Bakan Kasapoğlu'ndan Başkan Altay'a teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın organize edilmesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın büyük emeği olduğunu belirterek, Başkan Altay ile ekibine çabaları ve iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başkan Uğur İbrahim Altay ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın sonuna yaklaştıklarını söyleyen Başkan Altay, "Konya'nın tanıtım değerine çok büyük bir katkı sağlayan Konya 2021'in artık final zamanına çok yaklaştık. Bu yaklaşık 3 yıllık bir serüven. Protokolü imzaladığımız günden bugüne kadar bakanlıkta çok iyi bir organizasyonla bu süreci yürüttük. Ben tüm Konyalılar adına bakanımıza sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Türkiye'nin ilk olimpik veledromu, tam olimpik yüzme havuzu, atletizm ve futbol sahaları bakanlığımız tarafından son dönemde şehrimize kazandırılan uluslararası standartlarda tesisler olarak Konya 2021'de şehrimize hizmet etti. Sonrasında hem Konyalı sporcuları hem de Konya'da ve ülkemizde düzenlenecek ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimize hizmet edecek tesisler için bakanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca açılış seremonisi son dönemde ülkemizde yapılan bu önemli organizasyona yakışır bir şekilde Konya Büyükşehir Stadyumu'nda bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Görüntüler hala herkesin hafızasında ve Konya tanıtımında uzun süre kullanacağımız bir etkinlik oldu. Bakanımıza bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz ve bir Konyalı gibi programların başından bugüne kadar, hiç ayrılmadan Konya'mızda kendisini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bakanımızın şahsına, tüm Gençlik ve Spor Bakanlığı personeline de şükranlarımı sunuyorum. İnşallah yarın akşam kapanışla birlikte bu güzel organizasyonu tamamlamış olacağız. Konya için hayırlı olsun" dedi.

Bakan Kasapoğlu da, 2022 yılının en geniş spor organizasyonunu Konya'da gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Hakikaten 3 yıllık bir çalışma süreci ve yarınla birlikte hamdolsun başarıyla nihayetlenecek. Çok büyük emek var. Çaba var, iş birliği var ve neticesinde de Allah'a şükürler olsun mükemmel bir organizasyon var. Tabii bu emeğin ardında pek çok kurum, kuruluş var ama en önemlilerinden birindeyiz bugün. Ben bir teşekkür ziyareti için geldim. Başkanımıza, değerli ekibine, bu 3 yıllık süreçte katkıları ve işbirlikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Tabii Konyamız bu işe çok güzel bir şekilde ev sahipliği yaptı. En başından beri gelen misafirlerin ağırlanması, sürecin yönetilmesi olsun, unutulmaz hatıralarla ayrılıyor misafirler. Sadece bugün için değil, bundan sonrası için de Konya'nın marka şehir olarak, marka bir destinasyon olarak var olması bunun sürdürülebilmesi açısından da önemli bir faaliyeti geride bırakıyoruz. İnanıyorum ki bugün buraya sporcu olarak, teknik ekip olarak, seyirci olarak gelenler, onların eşleri, dostları o ülkenin vatandaşları daha yoğun bir şekilde Konyamıza gelecekler, ziyaret edecekler. Önümüzdeki süreçte bu mükemmel organizasyonun daha güçlü neticelerine de şahit olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Uğur İbrahim Altay, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na İslami Dayanışma Oyunları'na özel hatıra madalyası hediye etti. - KONYA