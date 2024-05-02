1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıydı, Gergerlioğlu açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıydı, Gergerlioğlu açıklama yaptı

1 Mayıs Taksim\'de kutlanmalıydı, Gergerlioğlu açıklama yaptı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de kutlama yapılmasının önemine değindi. Gergerlioğlu, Saraçhane'deki gerginliğin Taksim'de kutlama yapılmamasından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da avukatların sorunlarını dile getirerek, şiddet vakalarının arttığını ve genç avukatların geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

02.05.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıydı. Bu yapılmadığı için Saraçhane karıştı ve göstericiler ile polis çatıştı." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da yaşanan olaylara değinerek, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Saraçhane'deki gerginliği anımsatan Gergerlioğlu, "Geleneksel olarak kutlanan Taksim kutlamalarına izin verilmedi. Taksim'de kutlansaydı hiçbir şey olmayacaktı. AK Parti iktidarı daha önce Taksim'deki kutlamalara izin vermişti ve hiçbir şey olmamıştı. Dün izin verilmediği için Saraçhane'de lüzumsuz gerginlik yaşandı. Bunları doğru bulmuyoruz. İktidar özgürlük alanlarını açmalı ve 1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıydı. Bu yapılmadığı için Saraçhane karıştı göstericiler ile polis çatıştı." diye konuştu.

Gergerlioğlu, seçim bölgesi Kocaeli ve Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs kutlamalarının güzel geçtiğini, özgürlük ve haklar kısıtlanmayınca bir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.

"Genç avukatlar geçimini sağlayamaz hale geldi"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da düzenlediği basın toplantısında avukatların sorunlarını anlattı.

Avukatlara yönelik şiddet vakalarının kritik boyutlara geldiğini dile getiren Ayan, "Avukatlar kimi zaman müvekkilleri kimi zaman baktıkları davalarda husumetli oldukları taraflarca kimi zaman da kolluk kuvvetleri tarafından darp ve şiddete maruz kalmaktadır." dedi.

Ayan, avukatlar arasında intihar vakalarının giderek arttığını; bunun başlıca nedeninin ekonomik sorunlar ile her yerde açılan hukuk fakülteleri ve artan kontenjanlar olduğunu savundu.

Türkiye'de şu anda 113 hukuk fakültesi bulunduğunu ve bu okulların her yıl 20 bine yakın mezun verdiğini aktaran Ayan, "0-5 yıl arası kıdeme sahip genç avukatlar geçimini sağlayamaz hale geldi. Mevcut avukatların yarısı olan genç avukatların pek çoğu ofis açamıyor, ofis giderlerini karşılayamıyor, SGK primlerini yatıramıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Dilan Kunt Ayan, Milletvekili, DEM Parti, Şanlıurfa, 1 Mayıs, Kocaeli, Taksim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıydı, Gergerlioğlu açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 İstanbul’da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:24:36. #1.11#
SON DAKİKA: 1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıydı, Gergerlioğlu açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement