Giresun'da CHP Kongresinde Gerginlik: İl Başkanı Mikrofonunu Fırlattı - Son Dakika
Giresun'da CHP Kongresinde Gerginlik: İl Başkanı Mikrofonunu Fırlattı

02.10.2025 16:47  Güncelleme: 16:49
Giresun'da CHP Bulancak İlçe Başkanlığı Kongresi sırasında partililerin protestolarıyla karşılaşan İl Başkanı Gökhan Şenyürek, tepkiler üzerine mikrofonunu fırlatıp kürsüden indi. Kongre gergin bir atmosferde devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) devam eden kongre süreci, parti içinde tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

İL BAŞKANI ISLIK VE YUHALAMALARLA PROTESTO EDİLDİ

Gerginliğin son adresi Giresun'un Bulancak ilçesi oldu. Kongrenin açılışında kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, partililer tarafından ıslık ve yuhalamalarla protesto edildi.

ELİNDEKİ MİKROFONU FIRLATARAK KÜRSÜDEN İNDİ

Tepkilerin artması üzerine Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin sakinleştirme girişimleri de sonuç vermedi. Bunun üzerine Şenyürek, elindeki mikrofonu kürsüye fırlatarak kürsüden indi.

NEDENİ DELEGE SEÇİMLERİNDEKİ HAKSIZLIKLAR

Partililerin delege seçimlerinde haksız ve adil olmayan bir süreç yürütüldüğünü öne sürerek Şenyürek'e tepki gösterdiği ileri sürüldü. Kongre gergin bir atmosferde devam etti.

Kaynak: İHA

