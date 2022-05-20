Göçmen karşıtı politikalarıyla popülaritesi artan Özdağ, sosyal medyada Erdoğan'a binlerce beğeni fark attı - Son Dakika
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Göçmen karşıtı politikalarıyla popülaritesi artan Özdağ, sosyal medyada Erdoğan'a binlerce beğeni fark attı

20.05.2022 15:07
Göçmen karşıtı politikalarıyla popülaritesi artan Özdağ, sosyal medyada Erdoğan'a binlerce beğeni fark attı

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın göçmenlerle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarına binlerce beğeni fark attığını ortaya koyan bir analiz yayınladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemde artan göçmen sorununa dair izlediği politikayla gündemde yer alıyor.

"ERDOĞAN, 2023'TE SEN GİDECEKSİN, SENİNLE BİRLİKTE SURİYELİLER DE GİDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamasına tepki gösteren Özdağ, "Sorun değil Erdoğan. Sizin yollamayacağınızı biliyoruz. Biz gerekirse zorla yollayacağız. Mesele Ensar olmak değil insanları muhacir etmemektir. Biz muhacirliğe son verip insanları vatanlarına kavuşturacağız." demişti, Özdağ daha sonra ise "2023 bir final değil, bir başlangıçtır demişsin. Bu senin için bir final ama Türk milleti için bir başlangıç olacak. Sen gideceksin. Seninle birlikte Suriyeliler de gidecek." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZDAĞ MAYIS AYINDA 26 BİN 640 BEĞENİ ALDI, ERDOĞAN İSE 18 BİN 627

Özdağ ve Erdoğan arasında yaşanan bu atışmayla ilgili ABD merkezli yayın kanalı Bloomberg'den dikkat çekici bir analiz geldi.

Bloomberg, 'Türkiye'de göçmen karşıtı muhalefet politikacısı Ümit Özdağ, Erdoğan'dan daha fazla "beğeni" alıyor' ifadelerinde bulundu. Bloomberg'in analizine göre, Özdağ ilk kez Mayıs ayında ortalama 26 bin 640 beğeni alarak Erdoğan'ın ortalama 18 bin 627 beğenisini geçti.

EN POPÜLER TWEETİ SOYLU'YA YAPTIĞI HESAPLAŞMA ÇAĞRISI

Özdağ'ın en popüler tweeti olan ve içişleri bakanı ile göçmen politikası konusunda kamuoyu önünde hesaplaşmaya meydan okuyan tweeti oldu.Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu'yu hedef alan, "Ben Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11:00'de. Erkeksen orada bekle" sözleri Erdoğan'ın açıklamalarının neredeyse dört katı beğeni topladı.

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Erdoğan'dan Özdağ'a: İstihbaratçı artığı Erdoğan'dan Özdağ'a: İstihbaratçı artığı

Recep Tayyip Erdoğan, Ümit Özdağ, Sığınmacı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Göçmen karşıtı politikalarıyla popülaritesi artan Özdağ, sosyal medyada Erdoğan'a binlerce beğeni fark attı - Son Dakika


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