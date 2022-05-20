Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemde artan göçmen sorununa dair izlediği politikayla gündemde yer alıyor.
Özdağ ve Erdoğan arasında yaşanan bu atışmayla ilgili ABD merkezli yayın kanalı Bloomberg'den dikkat çekici bir analiz geldi.
Bloomberg, 'Türkiye'de göçmen karşıtı muhalefet politikacısı Ümit Özdağ, Erdoğan'dan daha fazla "beğeni" alıyor' ifadelerinde bulundu. Bloomberg'in analizine göre, Özdağ ilk kez Mayıs ayında ortalama 26 bin 640 beğeni alarak Erdoğan'ın ortalama 18 bin 627 beğenisini geçti.
Özdağ'ın en popüler tweeti olan ve içişleri bakanı ile göçmen politikası konusunda kamuoyu önünde hesaplaşmaya meydan okuyan tweeti oldu.Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu'yu hedef alan, "Ben Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11:00'de. Erkeksen orada bekle" sözleri Erdoğan'ın açıklamalarının neredeyse dört katı beğeni topladı.
Son Dakika › Politika › Göçmen karşıtı politikalarıyla popülaritesi artan Özdağ, sosyal medyada Erdoğan'a binlerce beğeni fark attı - Son Dakika